Kim milyoner olmak ister
Türkiye'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. O soru bu gece ekranlara geldi. İşte Rabia'nın bildiği 1 milyonluk sorunun cevabı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON TL'LİK SORU VE CEVABI
Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı şu şekildeydi;
Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
A- ) Ş
B- ) V
C- ) G
D- ) H
Cevap: B