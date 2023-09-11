Türkiye'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. O soru bu gece ekranlara geldi. İşte Rabia'nın bildiği 1 milyonluk sorunun cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON TL'LİK SORU VE CEVABI

Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı şu şekildeydi;

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A- ) Ş

B- ) V

C- ) G

D- ) H

Cevap: B







