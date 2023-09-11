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Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL'lik soru ve cevabı şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ile tüm izleyicileri ekran başına kilitledi. Tüm izleyiciler nefeslerini tuttu ve Rabia Birsen Güvercin'in 1 milyon lira değerindeki büyük ödüle giden soruyu doğru yanıtladı. 1 Milyon TL değerindeki soru ise izleyicleri şaşırttı. İşte ATV ekranlarında 10 Eylül Pazar günü ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 Milyon TL'lik soru ve cevabı...

12:27 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kim milyoner olmak ister

Kim milyoner olmak ister

Türkiye'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. O soru bu gece ekranlara geldi. İşte Rabia'nın bildiği 1 milyonluk sorunun cevabı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYON TL'LİK SORU VE CEVABI

Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru ve cevabı şu şekildeydi;

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A- ) Ş

B- ) V

C- ) G

D- ) H

Cevap: B



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