1 ocak eczane, kargolar, bankalar, avm açık mı? Yılbaşında kapalı olan kurumlar!

31 Aralık 2024 tarihi resmi tatil olmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanması beklenmiyor. Hastaneler ve sağlık ocakları, normal çalışma düzenlerine devam edecek. Ancak 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yılbaşı tatili nedeniyle, birçok kurumda değişiklikler söz konusu. 1 Ocak'ta hastaneler acil servisler dışında hizmet vermeye devam ederken, bazı eczaneler nöbetçi olarak açık olacak. Bankalar ve kargo şirketleri ise tatil nedeniyle kapalı olacak. Sağlık ocakları da yılbaşı tatili dolayısıyla hizmet veremeyecek.

1 OCAK’TA HASTANELER AÇIK MI?

1 Ocak 2025 tarihinde Türkiye genelinde Yılbaşı tatili nedeniyle birçok kamu kurumu kapalı olacak. Öte yandan sağlık hizmetleri, özellikle hastaneler için özel bir düzenlemeye tabi olacak. Yılbaşı tatilinde, hastaneler poliklinik hizmetlerini durdurmuş olsa da, acil servisler ve nöbetçi doktorlar aktif olarak hizmet vermeye devam edecek.

1 OCAK’TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

1 Ocak 2025 tarihinde sağlık ocakları Türkiye genelinde kapalı olacak. Sağlık ocakları, resmi tatil nedeniyle çalışmayacak ve rutin sağlık hizmetleri verilmeyecek. Fakat acil sağlık hizmetleri için hastanelerin acil servisleri hizmet verecek olup 1 Ocak’ta sadece hastanelerin acil bölümleri açık olacak.

1 OCAK’TA ECZANELER AÇIK MI?

Yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak 2025 Çarşamba günü eczanelerin büyük bir kısmı kapalı olacak. Fakat acil ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Nöbetçi eczanelerin listesi, ilin Eczacılar Odası ya da resmi sağlık platformları üzerinden öğrenilebiliyor.

31 ARALIK - 1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI?

Yılbaşı tatili süresince 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde kargo şirketlerinin çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanması bekleniyor. 31 Aralık’ta kargo firmaları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek olsa da 1 Ocak’ta Yılbaşı tatili nedeniyle birçok kargo firması kapalı olacak.

Bazı büyük kargo şirketlerinin (Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo gibi) sınırlı hizmet verebileceği de öngörülüyor. 1 Ocak’ta acil gönderiler için belirli bölgelerde ve belirli saatlerde sınırlı teslimat hizmeti sağlanabilir.

Vatandaşlar kargo işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için göndermek ya da almak istedikleri kargolar hakkında önceden kargo firmalarıyla iletişime geçebilirler.

31 ARALIK - 1 OCAK BANKALAR AÇIK MI?