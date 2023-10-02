10 GB ücretsiz internet, 26 Eylül 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından duyuruldu. Öğrenciler, 10 GB interneti ne zaman kullanmaya başlayacaklarını merak ediyor.

10 GB bedava internette son durum ne?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında gençlere ücretsiz 10 GB internet uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu’nun ücretsiz internet uygulamasına ilişkin şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri talimatlandırdı. Biz bu konu üzerinde 3 aydır çalışıyoruz. 3.6 milyon gencimizi kapsayacak bir proje. 3 tane operatörümüzden teklifleri aldık. 10 GB interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Tanımlanmış olan telefonda bunun kullanılmasını biz sağlamış olacağız. Başkası kullanamayacak. BTK vasıtasıyla biz bunu sağlayacağız.

10 GB internet uygulaması ne zaman başlayacak?

Bu ay başlarız. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Bizde bu ay içinde başlatmış oluruz. Yerli üretim şartı, sınır fiyat konuldu, onun altında kalan yerli üretim markalarına uygulanacak cep telefonu kampanyası var, o da bu ay hayata geçirilir.”

10 GB ücretsiz internet şartları neler?

Gençlere 10 GB ücretsiz internet 12 ay boyunca tanımlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız. "

Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."

10 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl, nereden yapılacak?

Ücretsiz internetten yararlanmak için, öğrenciler aşağıdaki adımları takip edebilirler:

e-Devlet'e giriş yapın. "Gençlere 10 GB Ücretsiz İnternet" hizmetini seçin. T.C. kimlik numarası ve şifrenizi girin. Öğrenci belgesini yükleyin. Başvuruyu onaylayın.

Başvuru onaylandıktan sonra, öğrenciler ücretsiz internet kotalarını kullanmaya başlayabilirler.



