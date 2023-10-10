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Ücretsiz 10 GB internet paket hizmeti sunan operatörler

Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." ifadeleri ile gençlere müjdeyi duyurdu. Erdoğan, bedava internet kampanyasına destek verecek operatörleri de açıkladı. Peki 10 GB ücretsiz internet hangi operatörde var? Ücretsiz 10 GB interneti Turkcell veriyor mu? Türk Telekom ve Vodafone 10 GB ücretsiz internet paketine dahil mi?

14:14 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
10 GB ücretsiz internet paketi veren operatörler

10 GB ücretsiz internet paketi veren operatörler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki en son Kabine Toplantısı'nın ardından öğrencilere ücretsiz internet desteği verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." dedi.

Vergisiz telefon satışı desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan vergisiz telefon satışlarına ilişkin olarak, “Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

10 GB ücretsiz internet hangi operatörde var?

Erdoğan, 10 GB ücretsiz internet kullanımına ilişkin de, “Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.” şeklinde konuştu.



#10 GB ücretsiz internet
#bedava internet
#Turkcell
#Türk Telekom
#Vodafone
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