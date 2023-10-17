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12'nci Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu: Erdoğan, önümüzdeki beş yıl için beş vaatte bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz." dedi. Peki 12. Kalkınma Planında neler var?

14:09 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
12’nci Kalkınma Planımızı tamamlandı

12’nci Kalkınma Planımızı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki beş yıl için beş vaatte bulundu

Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve iş dünyasının katkılarıyla ortak akılla hazırladıkları 12'nci Kalkınma Planı'nı bugün Meclisin takdirine sunacaklarını ifade eden Erdoğan, "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır. Bir, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. İki, istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. Üç, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim. Dört, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre. Beş, adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim." değerlendirmesini yaptı.

12'nci Kalkınma Planında neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şöyle devam etti:

"12'nci Kalkınma Planı döneminde; ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz. 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar milli gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz. Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz. Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12'nci Kalkınma Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum."



#12. Kalkınma Planı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#2053 vizyonu
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