Özgün Türkiyede 12 yaş altı aşı olacak mı?
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Türkiye'de 12 yaş altı aşı olacak mı?

12 yaş altının aşı olması dünyanın gündeminde yer alıyor. ABD'de gündeme gelen 12 yaş altı aşı uygulamasının ardından Türkiye'de de 12 yaş altındaki çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı merak kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca" 12 yaş altı aşı olacak mı?" sorusunu yanıtladı. Peki, 12 yaş altına aşı uygulanacak mı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyede 12 yaş altı aşı olacak mı?
çocuklarda aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca 12 yaş altı vatandaşların aşı olma durumunu da değerlendirdi.

12 YAŞ ALTINA AŞI UYGULANACAK MI?

Aşılamanın 12 yaş altına düşüp düşmeyeceği sorusuna Koca, "Biz 18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. 12 yaş ve 17 yaş arası çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı Türkiye'de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için şu an için doğru olmaz. Gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim." cevabını verdi.

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