Türkiye'de 12 yaş altı aşı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca 12 yaş altı vatandaşların aşı olma durumunu da değerlendirdi.

12 YAŞ ALTINA AŞI UYGULANACAK MI?

Aşılamanın 12 yaş altına düşüp düşmeyeceği sorusuna Koca, "Biz 18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. 12 yaş ve 17 yaş arası çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı Türkiye'de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için şu an için doğru olmaz. Gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim." cevabını verdi.