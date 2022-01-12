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İstanbul 13 Ocak Perşembe kar tatili açıklaması: İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyordu. İstanbul'da bugün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul'da kar yağışı ile birlikte okulların tatil edilip eidlmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Peki, 13 Ocak Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? Yarın okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul 13 Ocak Perşembe kar tatili açıklaması: İstanbulda yarın okullar tatil mi?
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İstanbul'da kar yağışının etkili olması ile gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. İstanbul'da yarın 13 Ocak Perşembe kar tatili olacak mı? İstanbul'un hangi ilçelerinde yarın okullar tatil olacak? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'dA YARIN 13 OCAK PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 13 Ocak 2022 Perşembe gününe ilişkin kar tatili kararı alınmadı. Valilik tarafından açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kartpostallık görüntüler oluştu

Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Perşembe kar tatili olan iller ve ilçeler
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Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Perşembe kar tatili olan iller ve ilçeler

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı semtlerinde kar yağışı görülmeye başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre ilerleyen saatlerde kentteki kar yağışı etkisini artıracak. Çok sayıda kentte kar nedeniyle okullar tatil edildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında "Kar yağışı akşama doğru daha da hızlanacak ve etkili olacak. Yüksek semtlerde oturanlar çok acil bir işleri yoksa dışarı çıkmasınlar çünkü dönüşleri çok zor olacak" dedi. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda da kar yağışı etkili oluyor. 1825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı ve TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

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