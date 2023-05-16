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2023 seçimi ile Milletvekili olan ünlü isimler belli oldu

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekile seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49,50, Kemal Kılıçdaroğlu ise %44,89 oranlarında oy aldı ve cumhurbaşkanlığı seçim ikinci tura kaldı. Resmi olmayan sonuçlara göre 600 milletvekilinin yer aldığı yeni Meclis aritmetiği de belli oldu. Meclis'e giren milletvekilleri arasında ünlü isimler de var. Bunlar arasında Bahadır Yenişehirlioğlu, Şebnem Bursalı, Hulki Cevizoğlu ve Osman Gökçek gibi kamuoyunun tanıdığı isimler de var. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde hangi ünlü isimler Meclis'e girdi?

13:35 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Milletvekili seçilen ünlüler kimler?

Milletvekili seçilen ünlüler kimler?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, TBMM milletvekili dağılımı da belli oldu. Meclis'e giren milletvekilleri arasında ünlü isimler de yer alıyor. Eski futbolcu Ünal Karaman, eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, gazeteciler Cengiz Çandar, Tuncay Özkan, Ali Öztunç, Şebnem Bursalı, Hulki Cevizoğlu, Osman Gökçek Meclis'e girmeye hak kazanan ünlü isimler oldu.

Yücel Arzen milletvekili oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" şarkısını da besteleyen müzisyen ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları, İstanbul 3. bölgeden AK Parti milletvekili oldu.

Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili oldu mu?

AK Parti'nin ünlü yüzlerinden biri de Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1. sıradan milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

Seda Sarıbaş milletvekilliğini kazandı mı?

2006'da düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti'den Aydın milletvekili oldu.

Hulki Cevizoğlu milletvekili oldu mu?

Gazeteciler Hulki Cevizoğlu İstanbul, Şebnem Bursalı İzmir, Osman Gökçek Ankara'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen isimler arasında yer aldı.

Ünal Karaman milletvekilliğini kazandı mı?

Eski milli futbolcu ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ünal Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren isimler arasında yer aldı.

Ayyüce Türkeş milletvekilliğini kazandı mı?

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş da İYİ Partiden milletvekili seçildi. 28. Dönemde Ünal Karaman Konya, Ayyüce Türkeş Taş ise Adana milletvekili olarak görev yapacak.

28. dönem milletvekili seçilen kamuoyunun yakından tanıdığı isimler

Meclis'in yeni yüzleri arasında Diyarbakır Barosu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de yer alıyor. Türkan Elçi, CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili seçildi.

Eski diplomat Namık Tan da CHP listelerinden seçilme başarısı gösterdi. 27. Dönemde de milletvekili olan Ali Öztunç tekrar CHP Kahramanmaraş milletvekili olarak seçildi. İzmir'den 25, 26 ve 27. Dönemde milletvekilliği yapan CHP'li Tuncay Özkan, 28. Dönemde de parlamentoda yer alacak.


2.tur seçiminde nerede oy kullanacağım? YSK ve E Devlet seçmen kaydı sorgulama ile sandık no öğrenme
2.tur seçiminde nerede oy kullanacağım? YSK ve E Devlet seçmen kaydı sorgulama ile sandık no öğrenme

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın yüzde 50+1’i alamaması nedeniyle cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura gidiyor. YSK takvimine göre, Cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye'deki ikinci tur oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Seçmenler bir kez daha sandık başına gidecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı 2 tur seçiminde seçmenler nerede oy kullanacak? YSK sandık sorgulama nasıl, nereden yapılır? İşte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi YSK ve E devlet sandık sorgulama ekranı.


#seçim 2023
#milletvekilleri
#Yücel Arzen
#Bahadır Yenişehirlioğlu
#Hulki Cevizoğlu
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