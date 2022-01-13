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Konya'da yarın okullar tatil mi edildi? 14 Ocak yarın Konya'da okul var mı ve kar tatili olacak mı?

Konya'da yaşayan vatandaşlar son dakika gelecek kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Konya'da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Konya'da kar yağışının devam etmesi ile vatandaşlar " Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya'da kar tatili olacak mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, 14 Ocak Cuma günü yarın Konya'da kar tatili olacak mı? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada yarın okullar tatil mi edildi? 14 Ocak yarın Konyada okul var mı ve kar tatili olacak mı?
konya

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler kapsamında; ülke genelinde soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu gibi bölgelerde yüksek kesim ve sert havanın etkisi yaşanırken çoğu ilde kar yağışı da devam ediyor. Konya da kar yağışının etkisini sürdürdüğü illerden biri. Peki, Yarın Konya'da okullar tatil edildi mi?

KONYA'DA YARIN 14 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Konya’nın 11 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Konya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde eğitime 14 Ocak Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

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