Konya'da yarın okullar tatil mi edildi? 14 Ocak yarın Konya'da okul var mı ve kar tatili olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler kapsamında; ülke genelinde soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu gibi bölgelerde yüksek kesim ve sert havanın etkisi yaşanırken çoğu ilde kar yağışı da devam ediyor. Konya da kar yağışının etkisini sürdürdüğü illerden biri. Peki, Yarın Konya'da okullar tatil edildi mi?

KONYA'DA YARIN 14 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Konya’nın 11 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Konya’da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde eğitime 14 Ocak Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

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Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.