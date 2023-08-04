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1461 Trabzon FK dostluk maçında Trabzonspor ile karşılaşıyor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor yeni sezona hazırlık kapsamında son hazırlık maçını 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile oynayacak. Slovenya kampında son 4 hazırlık maçında yenilgi almayan bordo-mavililer kardeş takımı dostluk maçına çıkıyor. Peki, 1461 Trabzon FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.

14:09 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
1461 Trabzon FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1461 Trabzon FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor ve 1461 Trabzon FK bugün dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Maç yayın bilgisi ve saatine haberimizden ulaşabilirsiniz.

1461 TRABZON FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

1461 Trabzon FK - Trabzonspor maçı bugün saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşma
1461 Trabzon FK YouTube
kanalından ve
Kadırga TV
’den yayınlanacak.



#1461 Trabzon FK
#Trabzonspor
#dostluk maçı
#hazırlık maçı
1 saat önce
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