1461 Trabzon FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor, hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi AEK ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer, sahasında oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. AEK'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Levi Garcia, 41. dakikada Niclas Eliasson ve 75. dakikada Tom van Weert kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 54. dakikada Maxi Gomez'den geldi. Trabzonspor - AEK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.