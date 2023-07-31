Trabzonspor, AEK'ya evinde 3-1 mağlup oldu
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Yunanistan ekiplerinden AEK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip AEK, müsabakanın ilk yarısını Levi Garcia'nın 31. dakikada ve Eliasson'un 41. dakikada attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
Müsabakanın ikinci yarısında ise Trabzonspor, 55. dakikada Gomez'in ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi. 75. dakikada Tom van Weert durumu 3-1 getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Konuk ekip 68. dakikada Levi Garcia'nın, Trabzonspor ise 82. dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltı atışlarından yararlanamadı.
Trabzonspor 1-3 AEK Maç Özeti
- 1' Maçta ilk düdük geldi.
- 3' Vida sakatlık geçirdi, tedavisinin ardından oyuna döndü.
- 5' Trezeguet sağdan ceza sahasına doğru girdi, Visca'ya doğru gönderdiği topta savunma araya girerek tehlike oluşmasına izin vermedi.
- 9' Sakatlanan Vida, yerini Mitoglou'ya bıraktı.
- 15' AEK'da Garcia kaleciyle karşı karşıya kalıp ayağının sütüyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi, ancak bu gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.
- 24' Gomez'in pasıyla yayın üzerinde topla buluşan Bakasetas, sağ ayak üstüyle iyi bir vuruş çıkarsa da top savunmadan sekip kornere gitti.
- 30' AEK, en tehlikeli oyuncusu Garcia'nın ceza alanında önünde kalan topa Uğrucan Çakır'ın sağına doğru üst ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.
- 37' Bakasetas ile Szymanski arasında gerginlik yaşandı, iki oyuncu bir süre aralarında yaşanan pozisyon hakkında hararetli bir şekilde konuştular.
- 41' AEK'in sağdan geliştirdiği atakta Garcia ceza sahasına girip penaltı noktasına doğru topu gönderdi. Yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Eliasson uzak köşeye doğru vurdu ve skoru 2-0'a getirdi. Mücadelede ilk yarı AEK'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 45' İkinci yarı başladı.
- 53' Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta iyi bir kafa vuruşu yapan Gomez, farkı 1'e indirerek skoru 1-2'ye getirdi.
- 58' Gacinovic'in yayın sağından kaleye gönderdiği top Uğurcan Çakır'da kaldı.
- 61' Trabzonsporlu taraftarlar, dakikalar 61'i gösterdiğinde klasikleşmiş görsel şölenini sergilediler.
- 67' AEK, Bakasetas'ın yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı
- 68' Uğurcan Çakır, penaltı vuruşunda kalesinde devleşti. Garcia'nın iki kez şut şansı yakaladığı penaltı anında Uğurcan topu iki kez gole izin vermedi.
- 75' AEK'in sağdan geliştirdiği atakta Pizarro, içeriye doğru ortasını kesti ve altıpas üzerinde Van Weert topu ağlara gönderdi.
- 82' Mantalos'un eline çarpan top sonrasında penaltı kazanan Trabzonspor'da Bakasetas, meşin yuvarlağı kaleciye nişanladı.
- 86' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Amrabat, yakın köşeye doğru sert vurdu, ancak Uğurcan Çakır izin vermedi.
- 90' Mücadelenin sonuna 3 dakika eklendi. Maç sona erdi. Trabzonspor, hazırlık maçında kendi evinde AEK'ya 3-1 mağlup oldu.
Trabzonspor-AEK ilk 11
Trabzonspor il 11: Uğurcan, Stryger, Benkovic, Denswil, Eren, Visca, Kourbelis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez.
AEK İLK 11: Stankovic, Rota, Vida, Moukoudi, Hajsafi, Eliasson, Szymanski, Pineda, Jonsson, Zuber, Garcia.