Son Dakika: 15 Mart Kabine Toplantısı Kararları Neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakanlar Kurulu bugün Kabine Toplantısı için bir araya geldi. Mart ayının ilk toplantısında en önemli gündem maddesi Rusya Ukrayna savaşı olurken öte yandan Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci kez katıldı. İşte 15 Mart Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar...

15 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sözlerime 4 Mart'ta kabinemize katılan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin tarım ve gıda sektörünün önemini daha da arttırdığı dönemde Vahit hocamızın çiftçilerimizin, ormancıların vizyonunu geliştirecek faaliyetlere imza atacağına inanıyorum.

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Hayatın her alanında olduğu gibi Kabine'deki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık. Dünyanın hiçbir yerinde yönetim sistemi de anayasalar da durağan değildir.

Ülkemiz gerilimlerden zarar görmeden yoluna devam etmesini büyük ölçüde yönetim sistemine borçludur. Tüm taraflarla konuşabilen bir ülkeyiz. Ülkemiz en sert küresel çalkantılardan en az kayıplarla çıkardığımız bir yerde duruyoruz.

Antalya forumu Türkiye'nin artan gücünün göstergesidir. Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.

Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir.

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Cumartesi günü Bosna Hersek Başkanlık Kurulu üyeleri, Bulgaristan Başbakanı, Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı, Nijer Cumhurbaşkanı, Liberya Cumhurbaşkanı görüşmelerimiz oldu. Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcı profili ve orada verilen mesajlar ve ülkemizin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında tutumunu göstermesi bakımından önemli bir platform olduğuna inanıyorum.

Çarşamba günü İsrail Cumhurbaşkanı sayın Herzog'u resmi ziyaret ardından sayın kardeşim İlham Aliyev'i ağırladık. Aynı gün akşamı Sayın Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Pazar günü Yunanistan Başbakanı sayın Miçotakis ile verimli çalışma yemeği gerçekleştirdik. Dün de Almanya Şansölyesi Ankara'daydı. İkili görüşmemizin ardından akşam geniş katılımlı bir çalışma yemeğini gerçekleştirdik.

Artık temel altyapılar konusunda kayda değer hiçbir eksiğimiz kalmadı. Cuma günü açılışını yapacağımız 18 Mart Çanakkale Köprüsü hizmetlerimizin altın halkası olacak. Kendi potasiyelinin farkında olmayan büyük hedeflere doğru yol yürümeyi sürdüremez.

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Eğitim konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Eğitime katılan öğrenci sayısında devasa artış sağladık. 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfını hizmete almayı planlıyoruz.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız.

Sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz.

Kredi üst limitini yükseltiyoruz.