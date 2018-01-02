15 tatil ne zaman başlayacak?

Karneler için geri sayım başladı. Öğretmenler için yoğun bir karne dönemi başlarken bir yandan da öğrenciler de tatil planları yapıyor. 15 tatili hem dinlenerek hem tatil yaparak hem de verimli geçirmek isteyen öğrenciler yarıyıl tatilinde yapılacakları şimdiden araştırıyor. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor?

MEB 2018 akademik takvimi

I. yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

-I. yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

-II. yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

6, 7, 8 ve 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplama 6, 7, 8 ve 9. sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplama işlemleri haberimizde. Sömestr tatiline artık sayılı günler kaldı. Gerçekleştirilen sınavların sonuçları ve sözlü notları ise e-Okul VBS üzerindeki yerini alıyor. Öğrenciler ise açıklanan sonuçlara göre ufak bir hesaplama yöntemiyle takdir ve teşekkür hesaplaması yapabiliyorlar. İşte tüm sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplaması…e-Okul'a nasıl giriş yapılır?e-Okul VBS'ye giriş yaparak rahatlıkla girdiğiniz sınavların sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki haberimiz üzerinden e-Okul VBS ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.e-Okul ile karne notlarını öğrenE-okul ile takdir-teşekkür hesaplamaDönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?Ders notlarınızı biliyor ve hesaplama işleminin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız sizlere sunacağımız bağlantıları kullanabilirsiniz. Aşağıda vereceğimiz bağlantılar aracılığıyla notlarınızı yazarak alacağınız belgeyi görebilirsiniz.https://takdir-tesekkur.hesaplama.net/Bu sayfa ile gerekli alanlara notlarınızı yazabilir ve alacağınız belgeyi görebilirsiniz.

Karnesi kötü olan öğrenciye nasıl davranılmalı? Uzman uyarıları! Karnesi kötü olan öğrenciye nasıl davranılmalı? Çift ve Aile Terapisti Psikolog Melis Tümer Süyür, sömestr tatili öncesi karne heyecanı yaşayan velileri, çocuklarının getireceği kötü karneler konusunda uyardı. Sömestr tatiline çok az bir süre kala peki karnesi kötü olan öğrencilere nasıl davranmalı?Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Uzman Psikoloğu Melis Tümer Süyür, yaklaşan yarıyıl tatil nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin karne heyecanı yaşadığını belirterek, velileri çocuklarının getireceği kötü karnelere karşı uyardı. Ortada bulunan olumlu ya da olumsuz bir sonuç için tek bir kişiyi suçlamanın doğru olmadığını ifade eden Melis Tümer Süyür, “Dönem boyunca iyi koordine olmak çok önemlidir. Bu da aile üyelerinin desteği ile olur. Karnenin çocuğun öğrenme süreçleri ve davranışlarının bir geri bildirimi olduğu bilinmelidir" dedi.Karnesinde zayıf olan öğrencilere uygulanacak davranış biçimleri konusunda da uyarılarda bulunan Süyür, “Kişiselleştirme yapıp, karnesi zayıf gelen çocuğa, zayıf öğrenci muamelesi yapılmamalıdır. Çocuğun sadece karnesi zayıftır, kişiliği değil, kişiliğine genelleme yapılması doğru değildir. Kişiliğine yönelik olumsuz davranışlarla karşılan çocuk yalnızca, 'başarılıysam değerliyim ve yeterliyim, başarısız olursam kimse beni sevmeyecek' gibi işlevsel olmayan gerçek dışı düşünceler geliştirebilir. Bu durum çocukta, özgüven eksikliğine ve dolayısıyla ikinci döneme de motivasyonu düşük başlamasına neden olabilir. Ayrıca, 'sadece başarılı olursam toplumdan onay ve değer görebileceğim' inancı ile yalan söyleme ya da kaçınma davranışları gibi yollara başvurabilir. Kimi çocuk matematikte iyiyken kimisi resimde, el becerisinde iyi olabilmektedir. İlgi ve beceriler her çocukta farklıdır" ifadelerini kullandı.Yarıyıl tatilinde neler yapılmalıMelis Tümer Süyür, okul dönemi boyunca aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkan, düzenli ve tempolu bir çalışma içinde olan, her gün derslerine mutlaka çalışmak durumunda kalan öğrenciler için yarıyıl tatilinin çok büyük önem taşıdığını kaydetti.Sömestr tatilinin, bir çeşit özgürlük gibi olduğunu, arada bir soluklanmak, disiplinden az da olsa uzaklaşma fırsatı tanıdığı anlatan Süyür, “Çocuklar kadar aileler için de sömestr tatilinin önemi büyüktür. Çocuklar için gerçek anlamda dinlendirici, rahatlatıcı ve motivasyonla ikinci döneme başlamalarını sağlamak ailelerin elindedir" şeklinde konuştu.Her öğrencinin tatille ilgili beklentisinin farklı olduğunu vurgulayan Süyür, “Kimi öğrenci 15 günlük tatilini, eksiklerini gidermek için ders çalışarak değerlendirirken, kimi öğrenci günlerini televizyon veya bilgisayar başında geçirmeyi tercih ediyor olabilir. Fakat sonuç her ne olursa olsun kötü karnenin tek sorumlusu çocuk değildir, çocukla bu sorumluluğu paylaşmak gerekir" diye konuştu.Okuldaki başarısızlığın sebepleriÇocuğun okul başarısızlığının nedenlerine değinen Melis Tümer Süyür, bunlardan bazılarının çocukların kendilerine has kişisel özellikler olduğuna vurgu yaparak, başarısızlığın sebepleri konusunda da tüyolar verdi. Süyür, “Bilinmelidir ki her çocuk aynı değildir. Her çocuğun, şahsına özel becerileri vardır. Önemli olan okul ve aile arasındaki uyumdur. Her iki gözlemci de çocuğun neye yeteneği olduğunu gözlemlemelidir ve o alanda çocuklarımız desteklenerek, geleceğimizin mirasları, özgüvenli çocuklar yetiştirilir. Başarısızlığın ikinci sebebi, aileden kaynaklanan sebeplerdir. Şöyle ki; anne-babanın sağlıklı model olması, kültürel seviyenin, ders çalışma ortamının sağlanması, ailenin disiplini, başarıyı olumlu etkileyen faktörlerdir.Diğer bir sebep ise okuldan kaynaklı olabilir. Okuldaki eğitim ve öğretim programının, çocukların gelişim seviyelerine uygun zenginleştirilmiş programlar olmasına karşın çocuğun akademik başarısı beklenenin altında ise öncelikle bir araştırma yapılmalıdır. Çocuk-ergen ve psikoloğundan yardım alınmalı, çocuğun gelişim düzeyini, öğrenme biçimlerini ve dikkat becerilerini anlamayabilmenize yardım edecek, birtakım çocuk değerlendirme testleri vardır. Çocuk-aile ve okula yönelik bir çalışma düzenlenmelidir. Bu üçgen kurulabilirse, sorunu çözmeye adım atmış oluruz" değerlendirmesinde bulunduAilelere önerilerSüyür, karne alan çocukların hem karne hem de tatil heyecanını da birlikte yaşadığını hatırlatarak, ailelere önerilerde bulundu. Süyür, “Önemli olan karne heyecanını, karne sendromuna çevirmemektedir. Karne almak, çocuklara tatilin geldiğini çağrıştırmalıdır. Çocukların tatilde bol bol dinlenmesine ve tatilin keyfini çıkarmasına fırsat tanıyın. Tatil zamanını birlikte vakit geçirebileceğiniz, çocuğunuzun yeni dönem için enerji depolaması için bir olanak olarak görün. Çocuğunuz düşük notlar getirmiş olsa da onun da tatile, okul düzeninden uzaklaşamaya ihtiyacı olacağını unutmayın. 'İyi' notların olduğu karneler genellikle ödüllendirilir ancak çocuğunuz sadece iyi notlar aldığında ödüllendirildiğini hissetmemeli, mümkün olduğunca maddi değeri az olan veya manevi değeri olan (ailecek bir şeyler yapmak gibi) hediyeleri, gösterdiği çabası için vermeniz en uygunudur. Bu sebeple çocuğunuz elinden gelenin en iyisini yaptığında, düşük notu olsa bile ona da bir ödül vermeniz, onu motive edecektir. Böylece çocuğunuzun sizin ona vereceğiniz ödül için çalışma gerekliliği yerini 'kendim için çalışmalıyım'a bırakır. Bu da çocuğunuzda öz disiplin gelişmesini sağlayacaktır. Yine de bu tatil döneminde çocuğunuzu, kitap okumak, bulmaca çözmek gibi aktivitelerde bulunması için teşvik edin. Okulun açılmasına doğru, bir önceki dönemi hatırlatıcı çalışmalarla, ödül yöntemini uygulayarak, çocuğunuza destek olun. Çocuğunuzun size karşı yapmasını istemediğiniz, hiçbir davranışı siz de çocuğunuza sergilemeyiniz. Unutmayın ki çocuk söylenenden çok, gördüğünü rol model olarak alır" diye konuştu.Süyür, tüm öğrenci ve velilerine de eğlenceli ve dolu dolu bir tatil geçirmeleri dileğinde de bulundu.e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş! e-Okul karne notu sorgula

2018 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.