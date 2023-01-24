15 Tatil 23 Ocak'ta milyonlarca öğrencinin karne almasıyla birlikte başladı. Karnesini alan ve tatile başlayan öğrenciler, okulların ne zaman açılacağı hakkında hemen araştırmaya geçti. Okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görürken, 15 tatil ne zaman bitiyor sorusu da peşinden geldi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 ikinci dönem başlangıç tarihi.