|
15 tatil
15 Tatil 23 Ocak'ta milyonlarca öğrencinin karne almasıyla birlikte başladı. Karnesini alan ve tatile başlayan öğrenciler, okulların ne zaman açılacağı hakkında hemen araştırmaya geçti. Okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görürken, 15 tatil ne zaman bitiyor sorusu da peşinden geldi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 ikinci dönem başlangıç tarihi.
Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından;
- İkinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak.
- 17 - 20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak.
- Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
İkinci dönem ara tatili 17 - 20 Nisan tarihleri arasında olacak. Bu tarihlere Ramazan Bayramının denk geliyor olması nedeniyle bayram tatili ile birleşecek. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak.
2023 Yılının yaz tatili 16 Haziran Cuma günü 2. Dönem karnelerinin öğrencileri verilmesi ardından başlayacak.