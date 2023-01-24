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Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil bitiş tarihi

Milyonlarca okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenci için yarıyıl tatiline girdi. Okulların açılacağı tarih ise tatildeki öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 dönemi MEB takvimi ile ikinci dönemin başlayacağı tarih netlik kazandı. İşte 2023 Yılı ikinci dönem başlangıç tarihi...

09:40 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
15 tatil

15 tatil

15 Tatil 23 Ocak'ta milyonlarca öğrencinin karne almasıyla birlikte başladı. Karnesini alan ve tatile başlayan öğrenciler, okulların ne zaman açılacağı hakkında hemen araştırmaya geçti. Okullar ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görürken, 15 tatil ne zaman bitiyor sorusu da peşinden geldi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 ikinci dönem başlangıç tarihi.

OKULLARDA İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaklaşık 19 milyon öğrencinin karne alacağı iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından;

- İkinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak.

- 17 - 20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak.

- Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 17 - 20 Nisan tarihleri arasında olacak. Bu tarihlere Ramazan Bayramının denk geliyor olması nedeniyle bayram tatili ile birleşecek. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2023 Yılının yaz tatili 16 Haziran Cuma günü 2. Dönem karnelerinin öğrencileri verilmesi ardından başlayacak.

#ikinci dönem
#sömestr tatili
#15 tatil
#meb
27 dakika önce
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Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil bitiş tarihi
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