Yeni yıl öncesi vatandaşların tatil günlerine dair araştırmaları hız kazandı. 1 Ocak 2024 tarihi resmi tatil olduğu için kamu kurumları çalışmayacak. Okullarda eğitim faaliyeti olmayacak ve pek çok özel sektör çalışanı da tatil yapacak. Bunun yanı sıra 31 Aralık gününün tatil durumu vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, 1 Ocak hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü?