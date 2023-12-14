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Yarıyıl tatili uzayacak mı? MEB takvimine göre yarıyıl yatili tarihleri

Yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatil, okullarda birinci dönemin sona ermesiyle beraber başlayacak. Yarıyıl tatiline ise ikinci ara tatilin eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor. Yarıyıl tatili ne zaman? Yarıyıl tatili uzayacak mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

16:03 - 14/12/2023 Thursday
Güncelleme: 16:03 - 14/12/2023 Thursday
Yeni Şafak
Yarıyıl tatili
Yarıyıl tatili

Yurt genelinde tüm kademelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım itibarıyla başladı. Ara tatilin ardından öğrenciler, tekrar ders başı yapıyor. 15 tatilde ise yarıyıl tatili yapılacak. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, uzatılacak mı? İşte ayrıntılı bilgiler...

Yarıyıl tatili uzayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim süren öğrenciler için dönem başında açıklanan takvim uygulanmaya devam edecek. Yarıyıl tatilinin uzatılmasına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;

20 Ocak Cumartesi

21 Ocak Pazar

22 Ocak Pazartesi

23 Ocak Salı

24 Ocak Çarşamba

25 Ocak Perşembe

26 Ocak Cuma

27 Ocak Cumartesi

28 Ocak Pazar

29 Ocak Pazartesi

30 Ocak Salı

31 Ocak Çarşamba

1 Şubat Perşembe

2 Şubat Cuma

3 Şubat Cumartesi

4 Şubat Pazar

Ara tatil kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamda ara tatilin kaldırılmayacağını ve gündemlerinde olmadığını aktardı.

“ Tekin açıklamasında “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz.” ifadelerini kullandı.



#yarıyıl tatili
#15 tatil
#okul
#meb
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