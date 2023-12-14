Yurt genelinde tüm kademelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım itibarıyla başladı. Ara tatilin ardından öğrenciler, tekrar ders başı yapıyor. 15 tatilde ise yarıyıl tatili yapılacak. Peki, yarıyıl tatili ne zaman, uzatılacak mı? İşte ayrıntılı bilgiler...
Yarıyıl tatili uzayacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim süren öğrenciler için dönem başında açıklanan takvim uygulanmaya devam edecek. Yarıyıl tatilinin uzatılmasına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor.
2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.
Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;
20 Ocak Cumartesi
21 Ocak Pazar
22 Ocak Pazartesi
23 Ocak Salı
24 Ocak Çarşamba
25 Ocak Perşembe
26 Ocak Cuma
27 Ocak Cumartesi
28 Ocak Pazar
29 Ocak Pazartesi
30 Ocak Salı
31 Ocak Çarşamba
1 Şubat Perşembe
2 Şubat Cuma
3 Şubat Cumartesi
4 Şubat Pazar
Ara tatil kaldırılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamda ara tatilin kaldırılmayacağını ve gündemlerinde olmadığını aktardı.
“ Tekin açıklamasında “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz.” ifadelerini kullandı.