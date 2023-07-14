15 Temmuz günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi?
Kurulduğu günden beri, "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu deneyen FETÖ, "cemaat" adı altında yaptığı hukuksuzluklar deşifre olunca 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu. Asker ve sivil 253 kişinin şehit edildiği darbe girişimi, yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü otobüsler, vapur sefeleri, metre İstanbl'da ücretsiz mi?
15 Temmuz Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu taşıma bedava mı?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar vatandaşa ücretsiz hizmet veriyor olacak.