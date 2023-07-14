15 Temmuz günü toplu taşıma araçları ücretsiz mi?

Kurulduğu günden beri, "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu deneyen FETÖ, "cemaat" adı altında yaptığı hukuksuzluklar deşifre olunca 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundu. Asker ve sivil 253 kişinin şehit edildiği darbe girişimi, yaklaşık 21 saatte kontrol altına alındı. Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü otobüsler, vapur sefeleri, metre İstanbl'da ücretsiz mi?