"Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nedir, veren bankalar hangileri?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden gençlere evlilik kredisi verilecek. 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi 2023 yılında açıklanmıştı. Faizsiz evlilik kredisi geri ödeme işlemleri ise 4 yılda tamamlanacak şekilde planlanıyor. Peki, Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Evlilik Kredisi başvurularına ilişkin beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.





Göktaş yaptığı açıklamada “Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.





Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından tam başvuru tarihi belli olacak.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Gençlik Fonu’nun Kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni evlenecek çiftlerde öncelik deprem bölgesinde olacak. 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Kredi, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.





Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak. Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

EVLİLİK KREDİSİN YAŞ SINIRI VAR MI?