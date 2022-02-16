16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller belli oldu!

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat listesi belli oldu. Bilindiği üzere Şubat ayı itibariyle ödeme alan hak sahipleri "Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını merak edip araştırmaya başladı. Ancak ödemeler peyderpey yapılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? (16 ŞUBAT)
16 Şubat Çarşamba günü için evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı.
Evde bakım maaşının Şubat ayı ödemeleri il il yapılıyor.
İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşları listesi:
1- Tokat
2- Diyarbakır
3- Osmaniye
4- Çanakkale
5- Edirne
6- Giresun
7- Afyonkarahisar
8- Ordu
9- Bolu
10- Kırıkkale
11- Ankara
12- Konya
13- Manisa
14- İstanbul
15- Kocaeli
16- Siirt
17- Niğde
18- Şanlıurfa
19- Bilecik
20- Balıkesir
21- Antalya
22- Mersin
23- Samsun
24- Hatay
25- Sakarya
26- Uşak
27- Adıyaman
28- Aksaray
29- Bursa
30- Adana
31- İzmir
32- Batman
33- Düzce
34- Eskişehir
EVDE BAKIM MAAŞI 2022 NE KADAR?
Evde bakım maaşı ücretleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre, 2021 yılında 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla 2.706 TL'ye yükseldi.