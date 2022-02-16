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16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller belli oldu!

16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şubat ayından itibaren ödeme tutarında değişikliğe gidileceğini duyurmuştu. Evde bakım paralarında ödemeler farklı illere farklı tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, evde bakım parası yatan iller hangileri? 16 Şubat 2022 Evde bakım maaşı yatan iller...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evde Bakım Maaşı Yattı Mı? 16 Şubat Evde Bakım Maaşı Yatan İller
evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat listesi belli oldu. Bilindiği üzere Şubat ayı itibariyle ödeme alan hak sahipleri "Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını merak edip araştırmaya başladı. Ancak ödemeler peyderpey yapılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? (16 ŞUBAT)

16 Şubat Çarşamba günü için evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı.

Evde bakım maaşının Şubat ayı ödemeleri il il yapılıyor.

İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba evde bakım maaşları listesi:

1- Tokat

2- Diyarbakır

3- Osmaniye

4- Çanakkale

5- Edirne

6- Giresun

7- Afyonkarahisar

8- Ordu

9- Bolu

10- Kırıkkale

11- Ankara

12- Konya

13- Manisa

14- İstanbul

15- Kocaeli

16- Siirt

17- Niğde

18- Şanlıurfa

19- Bilecik

20- Balıkesir

21- Antalya

22- Mersin

23- Samsun

24- Hatay

25- Sakarya

26- Uşak

27- Adıyaman

28- Aksaray

29- Bursa

30- Adana

31- İzmir

32- Batman

33- Düzce

34- Eskişehir

EVDE BAKIM MAAŞI 2022 NE KADAR?

Evde bakım maaşı ücretleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yaptığı açıklamaya göre, 2021 yılında 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla 2.706 TL'ye yükseldi.

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