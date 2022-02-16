Özgün Kabine Toplantısı kararları 16 Şubat 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine açıklaması
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Kabine Toplantısı kararları 16 Şubat 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine açıklaması

Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda elektrik fiyat tarifesindeki yeni model ve yüksek faturaların ele alınması bekleniyor. Vatandaşların merak ettiği birçok konunun ele alınacağı toplantıdan hangi kararların çıkacağı sorgulanıyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Peki, 16 Şubat Kabine Toplantısı kararları neler? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
16 Şubat Kabine Toplantısı Kararları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
kabine toplantısı

Kabine Toplantısında temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca Özel okullarda ve özel eğitimde KDV indiriminin de ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? (16 ŞUBAT 2022)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hamdolsun hastalığı hafif belirtilerle geçirdik. Karantina döneminde çalışmaları evden sürdürdük.

Karantina döneminde de çalışmalarımızı ihmal etmedik. Farklı illerden insanlarımız vasıtasıyla pek çok hususu takip etme imkanı bulduk. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızı'n enflasyonla mücadele karşısında atacağı yeni adımları açıkladığı toplantıya uzaktan bağlanarak katıldık. Bu toplantıda etiketlerde doğrudan yüzde 7 indirim bir indirim yapma kararımızı paylaştık. Günlük hayattı sık kapsayan ürünlerdeki KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor

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