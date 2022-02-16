Kabine Toplantısı kararları 16 Şubat 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine açıklaması

Kabine Toplantısında temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca Özel okullarda ve özel eğitimde KDV indiriminin de ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI? (16 ŞUBAT 2022)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hamdolsun hastalığı hafif belirtilerle geçirdik. Karantina döneminde çalışmaları evden sürdürdük.

Karantina döneminde de çalışmalarımızı ihmal etmedik. Farklı illerden insanlarımız vasıtasıyla pek çok hususu takip etme imkanı bulduk. Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığımızı'n enflasyonla mücadele karşısında atacağı yeni adımları açıkladığı toplantıya uzaktan bağlanarak katıldık. Bu toplantıda etiketlerde doğrudan yüzde 7 indirim bir indirim yapma kararımızı paylaştık. Günlük hayattı sık kapsayan ürünlerdeki KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor