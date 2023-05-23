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2. turda 47 bin 523 yeni seçmen sandık başına gidecek

14 Mayıs’ta yapılan seçimde yeterli çoğunluğun elde edilememesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Türkiye, yeni. Cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. Özellikle 18 yaşına yeni giren vatandaşlar, 2. tur seçimde oy kullanıp kullanmayacakları sorguluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak. Peki 18 yaşına yeni girenler 2. turda oy kullanacak mı? Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

11:24 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Seçimlerde oy kullanma yaşı kaç?

Seçimlerde oy kullanma yaşı kaç?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyona yakın seçmene oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 milyon 416 bin seçmenden yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50+1’i bulamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gidilecek. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu 2'inci turda tekrar karşı karşıya gelecek.

18 yaşına girenler 2. turda oy kullanacak mı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek seçmen sayısının ne kadar olduğuna ilişkin açıklamayı YSK Başkanı Ahmet Yener yaptı. Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak." ifadesini kullandı.

Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım?

Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.

Oy nasıl kullanılır? Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Seçmenler, oylarını kullanırken aşağıda yer alan 6 adıma dikkat etmeli. İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

1-SANDIĞA GİTMEDEN ÖNCE NEREDE OY KULLANACAĞINIZA BAKIN

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK’nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya seçmen sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

2- T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “Kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- CEP TELEFONUYLA OY KULLANMA KABİNİNE GİRMEYİN

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- OY PUSULASINA MÜHÜR DIŞINDA İŞARET KOYMAYIN

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan “TERCİH” veya “EVET” mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5- OY KULLANDIKTAN SONRA PUSULALARI TEK ZARFA KOYUN

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.


#seçim 2023
#cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi
#18 yaş
#ysk
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