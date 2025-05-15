19 Mayıs 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs bedava mı? 2025 resmi açıklama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri toplu taşıma kullanımı oldu. Bayramın resmi tatil olması sebebiyle milyonlarca kişi, metro, metrobüs, tramvay, otobüs ve Marmaray gibi ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar.
Resmi Gazete’nin 26 Nisan 2025 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 19 Mayıs’ta bazı raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.
METRO, METROBÜS, OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım ücretsiz olacak.
Ankara’da Başkentray hattı 19 Mayıs boyunca ücretsiz hizmet sunacak.
İzmir’de ise İZBAN hattı başta olmak üzere metro, tramvay, otobüs ve deniz ulaşımı da dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek.
Toplu taşıma kullanıcılarının güncel bilgilere ulaşmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara EGO ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.