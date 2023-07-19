Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 32 İstanbul: Az bulutlu ve açık 32 İzmir: Az bulutlu ve açık 38 Adana: Az bulutlu ve açık 36 Antalya: Az bulutlu ve açık 40 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40