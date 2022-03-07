Ruanda komşu ülkeleriyle sınırlarını yeniden açtı

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kara sınırları 7 Mart'tan itibaren yeniden açıldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada Ruanda'nın, güney komşusu Burundi, kuzey komşusu Uganda, doğu komşusu Tanzanya ve batı komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile kara sınırlarını yeniden açtığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca sınır geçişlerinde Sağlık Bakanlığının kararlarına bağlı olarak Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi.
1994'te gerçekleşen Ruanda katliamı nedir?
- Ruanda'da 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımın 28. yılı geride kaldı. Ruanda'nın etnik unsurları Tutsi ve Hutular arasında çıkan etnik çatışmaların üzerinden çeyrek asır geçti.
- Hutu liderliğindeki hükümet ve milisler Ruanda'da 100 günde 800 bin kişiyi öldürdüğünde yıl 1994'tü, ancak Ruandalılar acılarını hiçbir zaman unutmadı. Çatışmaların başlangıç günü olan 7 Nisan ise soykırım günü olarak anılıyor.
- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre öldürülenlerden 300 bini çocuktu. Çoğu dövülerek öldürüldü.