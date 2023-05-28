28 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi Aksaray Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Aksaray sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek.

28 Mayıs 2023 Aksaray ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285 / Kullanılan oy: 53.993.714

2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.

14 Mayıs 2023 Aksaray seçim sonuçları

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Aksaray ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Aksaray, Türkiye'nin Orta Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. İlin tarihi, Hititler ve Perslerin egemenliği altında başlar. Daha sonra, bölge Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi. Aksaray, günümüzde önemli bir tarım ve sanayi merkezi olarak bilinmektedir.

Aksaray ilinin coğrafi konumu, Konya ve Niğde illeri arasında yer alır. İl toprakları, Kapadokya bölgesi ve Hasandağı'nın batı yamaçlarından oluşur. İlin yüzölçümü 7.626 km²'dir. Aksaray'ın doğusunda Tuz Gölü yer alır. İlin önemli akarsuları arasında Kızılırmak, Göksu ve Kızılçam Çayı bulunur. Aksaray, kışları soğuk ve karlı, yazları ise sıcak ve kurak bir iklim yaşar.

Aksaray ilinin toplam 7 ilçesi vardır. Bu ilçeler; Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Merkez ilçeleridir. İl merkezi, Türkiye'nin diğer illeri gibi belediye başkanlığı ile yönetilmektedir.

Aksaray ilinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 418.022'dir. İlin nüfusu son yıllarda hızlı bir şekilde artmıştır. Nüfusun yaklaşık %71'i kırsal alanlarda yaşamaktadır. Aksaray ilinin ekonomisi, tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanır. İl genelinde buğday, arpa, mısır, şeker pancarı, patates, soğan, nohut, mercimek ve tütün gibi ürünlerin üretimi yapılır. İlin sanayi sektörü ise tekstil, gıda, otomotiv, inşaat ve çimento gibi alanlarda faaliyet gösterir.

Sonuç olarak, Aksaray ilimiz, tarihi ve doğal güzellikleri, tarım ve sanayi alanları, kültür turizmi ve konumu gibi birçok özelliği ile önemli bir şehrimizdir. Gerek tarihi, gerekse turistik açıdan zengin olan ilimiz, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağındadır.



