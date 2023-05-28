28 Mayıs 2023 Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Erzurum sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek.

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285 / Kullanılan oy: 53.993.714

2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

28 Mayıs 2023 Erzurum ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

AK PARTİ KAÇ GENEL SEÇİM KAZANDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı altı genel seçimin beşinde (2002, 2007, 2011, Kasım 2015 ve 2018) tek başına iktidar olmuştur.





14 Mayıs 2023 Erzurum seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Erzurum ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ilidir ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı şehirlerinden biridir. Tarihi, kültürel, doğal ve turistik açıdan zengin bir bölge olan Erzurum, binlerce yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini kendisine çekmektedir.

Tarihi açıdan Erzurum, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Erzurum'un tarihine baktığımızda, ilk yerleşim izleri M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk olarak Urartular, Persler, Romalılar ve Bizanslılar bölgede hüküm sürmüştür. Daha sonra bölge Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir.

Erzurum'un coğrafi konumu oldukça önemlidir. Şehir, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yer alır. Rakımı yüksek olan şehir, Kuzey Anadolu Dağları'nın uzantısı olan Palandöken Dağı ile Tortum Gölü gibi doğal güzelliklere sahiptir. Ayrıca, tarihi İpek Yolu'nun da üzerinde yer alan Erzurum, ticari açıdan da önemli bir şehirdir.

Erzurum'un ilçeleri ise Aziziye, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya ve Uzundere'dir.

2021 yılı verilerine göre, Erzurum'un nüfusu 768.027'dir. Şehirde Türk, Kürt ve Azeri gibi farklı etnik gruplar yaşamaktadır. Erzurum, üniversitesi, tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri ve kış turizmi olanaklarıyla turistik bir destinasyon olarak da öne çıkmaktadır. Palandöken Kayak Merkezi, şehrin en önemli turistik yerlerinden biridir.



