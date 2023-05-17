2. TUR OY PUSULASI ÖRNEĞİ
İKİNCİ TURDAKİ OY PUSULASI NASIL OLACAK?
YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek şunları söyledi;
“Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır” açıklamasında bulundu.
İLK SEÇİMDE OY PUSULASI NASILDI?
Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı. Oy pusulasında 2. sırada yer alan Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 2. TUR İÇİN SEÇİM SANDIKLARI HAZIR
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında seçim sandıkları yeniden kuruldu.
İkinci tur oy kullanma işlemleri başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak. Bu kapsamda seçim sandıkları İstanbul Havalimanı'nda ikinci tur için yeniden kuruldu. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.