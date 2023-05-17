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YSK açıkladı: İkinci tur oy pusulası nasıl olacak?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte oy pusulasında adayların yerlerinin nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ahmet Yener 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimlerinin oy pusulası hakkında açıklamalarda bulundu. Peki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oy pusulası nasıl olacak? İşte sorunun cevabı.

14:11 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2. TUR OY PUSULASI ÖRNEĞİ

2. TUR OY PUSULASI ÖRNEĞİ

14 Mayıs Pazar günü yapılan
ve
’nin sona ermesinin ardından Türkiye ikinci tur için 28 Mayıs’ta tekrar sandık başına gidecek. 2. turda bulunan adayların oy pusulasındaki yerleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin açıklama ise YSK’dan geldi. İşte detaylar.

İKİNCİ TURDAKİ OY PUSULASI NASIL OLACAK?

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek şunları söyledi;


“Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır” açıklamasında bulundu.

İLK SEÇİMDE OY PUSULASI NASILDI?

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer aldı. Oy pusulasında 2. sırada yer alan Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 2. TUR İÇİN SEÇİM SANDIKLARI HAZIR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında seçim sandıkları yeniden kuruldu.

İkinci tur oy kullanma işlemleri başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında, 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak. Bu kapsamda seçim sandıkları İstanbul Havalimanı'nda ikinci tur için yeniden kuruldu. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.


2023 seçimi Cumhurbaşkanlığı adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri
2023 seçimi Cumhurbaşkanlığı adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için artık tarihi gün. Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08:00 itibariyle yurt genelinde başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. İkinci sırada Muharrem İnce yer alıyordu ancak İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve son sırada ise Sinan Oğan yer aldı. Pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor. İşte 2023 seçimleri oy pusulası örneği.


#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#2. tur
#oy pusulası örneği
#Ahmet Yener
#YSK
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Hava limanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu