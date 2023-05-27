2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası
Türkiye, 28 Mayıs’ta kritik seçime gidiyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan
nde adayların hiçbiri toplam oyların %50’sini aşamadığı için en çok oy alan Cumhur İttifakı adayı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ikinci turda 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 849 oy ile seçmenlerin %49,52’sinin, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile %44,88 ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy alarak seçmenlerin %5,17’sinin oyunu aldı.
Seçimin ikinci turu 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek ve ikinci turda en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı olacak.
için oy pusulası da YSK tarafından açıklandı. İki aday arasında geçecek yarışta oy pusulanın üzerinde birinci sırada Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken ikinci sırada Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Vatandaşlar iki aday arasında seçimini yapacak.
YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek şunları söyledi; “Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır.
Recep Tayyip Erdoğan
birinci sırada,
Kemal Kılıçdaroğlu
da ikinci sırada yer alacaktır” açıklamasında bulundu.
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1 saat önce