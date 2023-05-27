Türkiye, 28 Mayıs’ta kritik seçime gidiyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan

nde adayların hiçbiri toplam oyların %50’sini aşamadığı için en çok oy alan Cumhur İttifakı adayı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ikinci turda 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 849 oy ile seçmenlerin %49,52’sinin, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile %44,88 ve ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy alarak seçmenlerin %5,17’sinin oyunu aldı.