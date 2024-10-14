Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, iki yıl altında ceza alan kişilere cezaevine gireceğini belirtti ve bu kişinin ne kadar süre cezaevinde kalabileceklerine dair alternatiflerin sunulduğunu ifade etti. Peki iyi hal indirimi kalkacak mı, yeni ceza infaz sistemi nasıl olacak? İşte son dakika gelişmeleri.
Ceza infaz sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da katıldığı programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ceza infaz sistemindeki değişikliklere ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek" dedi. Kamuoyundaki iyi hal indiriminin de rahatsızlık yarattığını dile getiren Tunç, "İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak" ifadelerini kullandı.
YENİ CEZA İNFAZ SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ceza infaz sistemindeki değişikliklere ilişkin şunları söyledi:
- "Ceza adalet sistemimiz soruşturma, kovuşturma ve infazdan ibarettir. Ceza adalet sistemimizin caydırıcı olması lazım.
- Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlığımız var. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili 1,5 yıldır çalışma var.
- Bilim adamlarından görüşler aldık. Vatandaşlarımızdan görüşler aldık.Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları uzun toplantılarda çalıştaylarda değerlendirdik.
- Cezasızlık algısı için bir takım düzenlemelerimiz olacak. Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakamından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek.
İYİ HAL İNDİRİMİ KALKIYOR MU?
Koşullu salıverme süreleriyle ilgili, iyi hal uygulamalarıyla ilgili eleştiriler var. İyi hal uygulamasıyla ilgili bir değişiklik yapmıştık. Salt indirim için duruşmadaki kılık kıyafeti ile indirim alması eleştirilere neden oluyordu. Burada salt indirim için duruşmadaki hal tavırların indirime esas olamayacağına dair düzenleme yaptık ama bu da sorunu ortadan kaldırmadı. İyi halle ilgili konuyu da değerlendiriyoruz."