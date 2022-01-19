Kars'ta yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Kars kar tatili haberi

Soğuk hava ve kar yağışı dolayısıyla pek çok il valiliği kar tatili kararı alırken, Konya için de kar tatili kararı olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, Konya'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 20 Ocak Perşembe günü Kars'ta okullar tatil edildi mi?

KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (20 OCAK)

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışından dolayı okullar tatil edildi. Sabah erken saatlerde okullarına gelen öğrenciler, kısa süre okulların tatil edildiğini öğrenince evlerine geri döndü.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 19.01.2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Öte yandan kentte etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapalı köy yolu bulunmazken, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreme çalışması yapıyor. Kar yağışının kentte aralıklarla devam edeceği bildirildi

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