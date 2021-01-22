ÖZGÜN HABERLER

2000 TL'ye Kadar Alınabilecek Telefonlar (2021 Güncel Liste)

2000 TL'ye kadar alınabilir telefonlar

Dolar kurunun yükselmesiyle başta telefonlar olmak üzere, elektronik cihazlarda fiyat artışları yaşandı. Bu nedenle, hem tasarım hem de teknik olarak 2000 TL altında alınabilir akıllı telefon modellerinin listesini derledik. İşte 1000 - 2000 TL arasında alınabilecek akıllı telefon tavsiyeleri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2000 TL'ye kadar alınabilecek telefonlar

2000 TL'ye kadar alınabilecek telefonlar

Dolar kurundaki artış nedeniyle telefon fiyatlarında da artışlar yaşandı. Orta seviye bir telefon almak için ortalama en az 2000 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bu nedenden ötürü 2000 TL'ye kadar alınabilecek telefonları sizler için araştırdık. Listeyi hazırlarken telefonların teknik donanımının yanı sıra, modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına da dikkat ettik. İşte 2000 TL altına akıllı telefon tavsiyeleri.

2000 TL'YE ALINABİLİR TELEFONLAR

1. Galaxy A20

Samsung Galaxy A20
Samsung Galaxy A20

Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç

Kamera: 13MP + 5MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1850 TL

2. Honor 8X

Honor 8X
Honor 8X

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 6GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç

Kamera: 20MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3750 mAh

Ortalama Fiyatı: 1900 TL

3. Honor 10 Lite

Honor 10 Lite
Honor 10 Lite

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1600 TL

4. Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite
Huawei P20 Lite

Yonga Seti: Kirin 659

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç

Kamera: 16MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1800 TL

5. Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019
Huawei P Smart 2019

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1750 TL

6. Redmi Note 7

Redmi Note 7
Redmi Note 7

Yonga Seti: Snapdragon 660

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç

Kamera: 12MP + 2MP / 13MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1900 TL

7. Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A30

Ön (Selfie) Kamera: 16 MP

Pil Gücü: 4000 mAh

Kamera Çözünürlüğü:16 MP + 5 MP

Dahili Hafıza: 64 GB

Ekran Boyutu: 6,4 inç

RAM Kapasitesi: 4 GB RAM

İşlemci Kapasitesi:1,6 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core




Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.