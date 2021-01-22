2000 TL'ye kadar alınabilir telefonlar

Dolar kurundaki artış nedeniyle telefon fiyatlarında da artışlar yaşandı. Orta seviye bir telefon almak için ortalama en az 2000 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bu nedenden ötürü 2000 TL'ye kadar alınabilecek telefonları sizler için araştırdık. Listeyi hazırlarken telefonların teknik donanımının yanı sıra, modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına da dikkat ettik. İşte 2000 TL altına akıllı telefon tavsiyeleri.



2000 TL'YE ALINABİLİR TELEFONLAR

1. Galaxy A20

Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç

Kamera: 13MP + 5MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1850 TL

2. Honor 8X

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 6GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç

Kamera: 20MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3750 mAh

Ortalama Fiyatı: 1900 TL

3. Honor 10 Lite

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1600 TL

4. Huawei P20 Lite

Yonga Seti: Kirin 659

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç

Kamera: 16MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1800 TL

5. Huawei P Smart 2019

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç

Kamera: 13MP + 2MP / 16MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1750 TL

6. Redmi Note 7

Yonga Seti: Snapdragon 660

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç

Kamera: 12MP + 2MP / 13MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1900 TL

7. Samsung Galaxy A30

Ön (Selfie) Kamera: 16 MP

Pil Gücü: 4000 mAh

Kamera Çözünürlüğü:16 MP + 5 MP

Dahili Hafıza: 64 GB

Ekran Boyutu: 6,4 inç

RAM Kapasitesi: 4 GB RAM

İşlemci Kapasitesi:1,6 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core









