2000 TL'ye kadar alınabilir telefonlar

Dolar kurundaki artış nedeniyle telefon fiyatlarında da artışlar yaşandı. Orta seviye bir telefon almak için ortalama en az 2000 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bu nedenden ötürü 2000 TL'ye kadar alınabilecek telefonları sizler için araştırdık. Listeyi hazırlarken telefonların teknik donanımının yanı sıra, modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına da dikkat ettik. İşte 2000 TL altına akıllı telefon tavsiyeleri.
2000 TL'YE ALINABİLİR TELEFONLAR
1. Galaxy A20
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.4 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1850 TL
2. Honor 8X
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.5 inç
Kamera: 20MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3750 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
3. Honor 10 Lite
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 24 MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1600 TL
4. Huawei P20 Lite
Yonga Seti: Kirin 659
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 16MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1800 TL
5. Huawei P Smart 2019
Yonga Seti: Kirin 710
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.21 inç
Kamera: 13MP + 2MP / 16MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1750 TL
6. Redmi Note 7
Yonga Seti: Snapdragon 660
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.3 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 13MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1900 TL
7. Samsung Galaxy A30
Ön (Selfie) Kamera: 16 MP
Pil Gücü: 4000 mAh
Kamera Çözünürlüğü:16 MP + 5 MP
Dahili Hafıza: 64 GB
Ekran Boyutu: 6,4 inç
RAM Kapasitesi: 4 GB RAM
İşlemci Kapasitesi:1,6 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core
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