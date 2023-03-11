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Japonya'daki 9,0 büyüklüğündeki depremin 12. yıldönümü

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki depremin 12. yıldönümünde ülke çapında çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Tsunami ile nükleer faciaya neden olan 9 büyüklüğündeki Büyük Doğu Japonya Depremi, büyük tsunami dalgalarına ve kıyı bölgelerinin sular altında kalmasına neden olmuştu. 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide binlerce insan hayatını kaybetmişti. Peki 2011 Japonya depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Deprem nerede meydana geldi? Depremin ekonomik maliyeti ne kadar oldu? İşte soruların cevapları.

14:48 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
2011 Japonya depreminde kaç kişi öldü?

2011 Japonya depreminde kaç kişi öldü?

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki depremin 12. yıldönümünde ülke çapında çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem, ülkede bugüne kadarki en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti.

2011 JAPONYA DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? DEPREM NEREDE MEYDANA GELDİ?

Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem, ülkede bugüne kadarki en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. 9 büyüklüğündeki deprem okyanus tabanında 1 kilometrelik kırık oluşturdu, bunun sonucunda ülkenin kuzeydoğu kıyılarında tsunami yaşandı. Deprem ve tsunami sonucunda 19,759 kişi hayatını kaybetti, 6242 kişi yaralandı ve 2553 kişi kayboldu. Afet ülkede çok büyük maddi zarara yol açtı.

Yaklaşık 6 dakika süren deprem bazı bölgelerde 40.5 metreye kadar ulaşan tsunamiye neden oldu. Tsunami dalgaları saatte 500 km hızla 6.372 km uzaklıktaki Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii adalarını vurdu. Yerin 29 km derinliğinde olan deprem, yerel saatte 14:46'da gerçekleşti. Japonya hükûmeti, felaketi resmi olarak Büyük Doğu Japonya depremi olarak adlandırdı.

JAPONYA DEPREMİNİN EKONOMİK MALİYETİ NE KADAR OLDU?

Kara ve demiryolları ağır hasar gördü, çeşitli yerlerde yangınlar çıktı ve bir baraj yıkılarak bölgenin sular altında kalmasına neden oldu. Kuzeydoğu Japonya'da 4,4 milyon ev elektriksiz, 1,5 milyon ev ise susuz kaldı ve deprem sonucu gıda sıkıntısı da meydana geldi. Dünya Bankası'nın tahminine göre depremin ekonomik maliyeti 235 milyar Amerikan doları oldu.






#Japonya
#Tohoku
#tsunami
#deprem
#11 Mart depremi
1 saat önce
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Japonya'daki 9,0 büyüklüğündeki depremin 12. yıldönümü
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