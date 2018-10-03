2018 Bedelli Askerlik 4.celp dönemi ne zaman?

Gerekli prosedürü uygulayarak bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan ve beklemeye başlayan çok sayıda vatandaşı ilgilendiren üçüncü celp yerleri açıklandı. Bununla birlikte bedelli askerlik 4.celp dönemi tarihi büyük merak konusu oldu. 550 bin kişilik rekor başvurunun ardından 220 bin kişi işlemlerini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayımlandığını bildirmişti. Peki bedelli askerlik 4. celp dönem tarihleri ne zaman belli olacak? Kaç bin kişi 21 günlük eğitime alınacak. Bir an önce bedelli askerlik 21 günlük eğitimini tamamlamak isteyenler gelecek resmi açıklamaları merakla bekliyor.

BEDELLİ ASKERLİK 4 CELP DÖNEMİ NE ZAMAN? AÇIKLANDI MI?

Henüz konuyla ilgili bir açıklama olmamasına karşın Bedelli askerlik 4. celp döneminin e-Devlet üzerinden duyurusunun yapılmasının 24 Ekim 2018'de gerçekleşmesi bekleniyor. Bedellide 4. celpte adı yer alan adayların ise 24 Kasım'da birliklerine teslim olarak, 14 Aralık'ta birliklerinden terhis olmaları bekleniyor.

ARA CELP DÖNEMLERİ GELECEK Mİ?

Başvurulardan sonra Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara yönelik celp planlamalarının düzene sokulacağı ve başvuru sayılarına göre celp dönemlerinin oluşturulacağı ifade ediliyor.

Diğer yandan ara celp dönemleri kapsamında ise; Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülmekte..

Söz konusu detaylara göre; 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştireceği ve başvuruların, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacağı ayrıca yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edeceği belirtilmiş durumda.

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ BİRLİKLERDE EĞİTİM VERİLECEK?

- 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

- 1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

- 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

- 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

- 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

- 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

- 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

- 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

- 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

- 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

- 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

- 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

- Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir