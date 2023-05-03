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2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: Erdoğan, İnce, Akşener, Demirtaş Oy Oranları

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Seçime az bir zaman kala 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Erdoğan, İnce, Akşener ve Demirtaş gibi adayların ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Türkiye tarihi için önemli bir dönüm noktası olan 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Recep Tayyip Erdoğan %52.59 oy oranıyla seçimi kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti. Seçime katılım oranı ise %86,24 olmuştu. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Erdoğan, İnce, Akşener, Demirtaş’ın oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler, Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin aynı anda yapıldığı bir dönemde gerçekleştirildi. Seçimlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti-MHP Cumhur İttifakı, CHP'nin adayı Muharrem İnce, İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener ve HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş katıldı. İşte 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları.

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: ERDOĞAN, İNCE, AKŞENER, DEMİRTAŞ OY ORANLARI

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de 24 Haziran 2018 tarihinde yapıldı.

Seçim sonuçlarına göre, adayların aldığı oy oranları şu şekilde:

  • Recep Tayyip Erdoğan (AK Parti-MHP Cumhur İttifakı): %52.60
  • Muharrem İnce (CHP): %30.64
  • Meral Akşener (İYİ Parti): %7.30
  • Selahattin Demirtaş (HDP): %8.40

Seçime katılım oranı ise %86,24 oldu. Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

İL İL 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ERDOĞAN, İNCE, AKŞENER, DEMİRTAŞ OY ORANLARI





#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#2018 seçimleri
#Recep Tayyip Erdoğan
#Muharrem İnce
#Meral Akşener
#Selahattin Demirtaş
1 saat önce
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