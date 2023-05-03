Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Seçime sayılı günler kala anket şirketleri tarafından yapılan seçim anketlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın aldığı oy oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda yapılan son seçim anketi sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları da netleşti. Peki 2023 seçim anketlerinde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ın oy oranlarında son durum ne? Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa kim kazanır? İşte soruların yanıtları.