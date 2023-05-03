2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler, Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin aynı anda yapıldığı bir dönemde gerçekleştirildi. Seçimlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti-MHP Cumhur İttifakı, CHP'nin adayı Muharrem İnce, İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener ve HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş katıldı. İşte 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları.
2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: ERDOĞAN, İNCE, AKŞENER, DEMİRTAŞ OY ORANLARI
2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de 24 Haziran 2018 tarihinde yapıldı.
Seçim sonuçlarına göre, adayların aldığı oy oranları şu şekilde:
- Recep Tayyip Erdoğan (AK Parti-MHP Cumhur İttifakı): %52.60
- Muharrem İnce (CHP): %30.64
- Meral Akşener (İYİ Parti): %7.30
- Selahattin Demirtaş (HDP): %8.40
Seçime katılım oranı ise %86,24 oldu. Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.