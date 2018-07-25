2018 KPSS soruları ve cevap anahtarı açıklandı! ÖSYM KPSS soruları

KPSS soruları ve cevap anahtarı haberimizde. . 22 Temmuz 2018 soru ve cevapları en çok arananlar arasında. "Bakanları Yüce Divan'a kim sevk eder, Türkiye'de kaç tane anayasa yapılmıştır, Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı nerede yazdı, MGK gündemini kim belirler?” gibi sorular yer aldı. Özellikle sorulardan pek emin olmayanlar soruların cevaplarını araştırmaya başladılar. Bizler de sizler için 22 Temmuz 2018 KPSS çıkmış sorular ve cevap anahtarı haberini araştırdık.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarının ve Cevap Anahtarlarının Yayımlanması

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular

Genel Kültür: Bulunmamaktadır.

Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane anayasa yapılmıştır?

"Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kaç tane anayasa yapılmıştır" sorusu internette çok aratılıyor. Bugün yapılan KPSS lisans sınavında sorulan bazı sorular büyük merak konusu oluyor. Genel Kültür soruları arasında siyaset alanındaki sorular dikkat çekiyor. Peki, Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane anayasa vardır?

Türkiye Cumhuriyeti ve önceki dönemleride (Osmanlı İmparatorluğu) dahil olmak üzere 4 Türkiye Cumhuriyeti dönemi 1'de Osmanlı döneminde toplamda 5 Anayasa yapılmıştır:

- [Kanun-i Esasi] (1876) (Osmanlı dönemi)

- [Teşkilat-ı Esasiye] (1921)

- [1924 Anayasası] (1924)

- [1961 Anayasası] (1961)

- [1982 Anayasası] (1982)

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını hangi tarihi mirasımızda yazdı?

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda, nerede yazdı sorusu da oldukça merak ediliyor.

Mehmet Akif Ersoy‘un milli mücadele yıllarında yaşadığı, ‘‘İstiklal Marşı‘‘ ve ‘‘Bülbül‘‘ şiirini kaleme aldığı Taceddin Dergahı, Vakıflar Genel Müdürlüğü nce restore ediliyor.

Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt, yaptığı açıklamada, bir tarihe tanıklık eden ve ulusal birliğimizin simgesi olan İstiklal Marşı‘nın kaleme alındığı Taceddin Dergahı‘nın önemine dikkati çekti.

‘‘İstiklal Şairi Akif‘‘in, dergahın şeyhi tarafından 18 ay misafir edildiğini anlatan Beyazıt, şunları kaydetti:

‘‘Mehmet Akif, burada 3 arkadaşı ile 18 ay kadar oturmuş. Akif, dergah evinin ahşap merdivenlerinden çıkınca hemen sol taraftaki küçük odada küçük gaz lambasının ışığında İstiklal Marşı‘nı yazmış. Ayrıca gece gelen ilhamla İstiklal Marşımızın dizelerini dergahın duvarlarına kazıdığı anlatılır. Şair, meşhur Bülbül şiirini de bu evde kaleme almış. Genel Müdürlüğümüzün restorasyonu sonunda mekanın gelecek nesillere ulaşması sağlanacak."

MGK gündemini kim belirler?

Bugün yapılan KPSS sonrası "MGK gündemini kim belirler? sorusu da gündemde.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gündemini Cumhurbaşkanı belirler.

Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet politikası ve devletin gerek meclis gerekse ülke genelinde otoritesini sağlamak amacıyla 1933 ve 1949 yılları arasında kurulan Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi Katipliği, Milli Güvenlik Kurulunun temelini oluşturmaktadır. Daha sonra 1961 Anayasası’na göre Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği isimleri ile adı geçen kurum, daha sonraki yıllarda devletin iç ve dış politikasında görev almaya başlamıştır.

Bakanları Yüce Divan'a kim sevk eder?

Bakanları yüce divana kim sevk eder? sorusunun yanıtı haberimizde. KPSS sınavı sona erdi. Soruların cevapları büyük merak konusu oluyor. 22 Temmuz 2018 Pazar günü yapılan KPSS lisans sınavında dikkat çekici sorular yer aldı.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında, görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşecek ve üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek.

Soruşturma açılmasına karar verilirse, Meclisteki partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için ayrı ayrı ad çekerek kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak.

Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek.

Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da Yüce Divanda yargılanacak.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanacak.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.

Rum sındığı savaşı hangi savaştır?

Mustafa Kemal tarafından "Rum Sındığı Savaşı" olarak isimlendirilen ancak resmi tarihteki adı farklı olan bu savaş, tarih kitaplarında "Başkomutanlık Meydan Muharebesi" şeklinde geçiyor.

"Olmak ya da olmamak" sözü kime aittir?

KPSS sınavının ilk oturumunda ünlü İngiliz yazar William Shakespeare'ın ünlü sözü "Olmak ya da olmamak" da soruldu. Soruda "Olmak ya da olmamak sözü hangi ünlü İngiliz yazara aittir" denildi. Doğru cevap William Shakespeare olmalıydı.





KPSS'de KAÇ SORU SORULUYOR?

GENEL YETENEK (60 SORU): Türkçe 30 soru- Matematik : 27 soru- Geometri : 3 soru

GENEL KÜLTÜR (60 SORU): Tarih; 27 soru- Coğrafya; 18 soru-Vatandaşlık; 9 soru- Güncel Bilgiler; 6 soru