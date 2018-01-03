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2018 öğretmen maaşı ne kadar?

2018 kamu görevlileri memur maaşları belli oldu. 2018 öğretmen maaşı ne kadar? İşte ayrıntılar...

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​2018 öğretmen maaşı ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde.

​2018 öğretmen maaşı ne kadar? sorusunun yanıtı haberimizde.

2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.

2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde % 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon % 5,69 gerçekleşmiştir.

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

1/4 derece öğretmen maaşı 3.699'dan 3.927 TL'ye yükseldi.

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