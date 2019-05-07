2019 İstanbul seçimi ne zaman?

YSK, İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına karar verdi.Kurul'un, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararı dün akşam saatlerinde açıkladı.

YSK, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı.

YSK SEÇİMİ NEDEN İPTAL ETTİ?

AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.

2019 İSTANBUL SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazı sonucu İBB seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi.

İstanbul seçimlerine yapılan itirazların ardından 36 gün sonra kararını veren YSK, seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı. Ancak tarih olarak 2 Haziran değil 23 Haziran’ı işaret etti. Bunun sebebi ise; YSK’nın iptal gerekçesi olan sandık kurulu ve sandık üyelerinin belirlenmesinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle yeniden oluşturulacak olan sandık kurulu ve üyelerinin belirlenmesindeki süreç etkili oldu.

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM TEKRAR ADAY MI?

YSK'nın, kararı, sandık kurulu başkanı ve üyelerinin, kanunun açık hükmüne rağmen, kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığının belirtilmesi üzerine Yıldırım, "Bu açıklamanın yeni olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla YSK'nin tam kanunsuzluk halini, tespiti, bu seçimlerin tekrar edilmesi için önemli bir sebep teşkil ettiği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu durumda adaylığınız için devam diyebilir miyiz?" sorusuna Yıldırım, "Bu seçimlerin tekrarının anlamı şudur; aynı seçmen listeleriyle, aynı adaylarla seçime gidilmesidir. Onun istisnası herhangi bir şekilde vefat olması durumunda yeni aday gösterilebilir. Bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı da şudur, biz başından beri İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız, yenilenecek seçimlerde de devam edecek. İstanbullulara en güzel hizmeti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. YSK son noktayı koydu. 23 Haziran'daki seçimde yine adayım" yanıtını verdi.

TAKİPTEN ÇIKARILDILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik kararının ardından, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'i takipten çıkardı.