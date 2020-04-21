2020 Esnaf Destek Kredileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnaflara destek amacıyla Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini duyurdu. Paket kapsamında devlet bankaları, uygun faizli kredilerle KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına destek veriyor. Esnafa kullandırılan destek kredileri, 25 bin lira limitin yanı sıra 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli seçenekleri ile öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, ticari kredi kartı desteği ile esnafların, ekonomik durgunluk yaratan salgın ortamından zararsız şekilde çıkması amaçlanıyor. Esnaflara kredi ve ticari kart desteği ile, toplamda 50 bin liralık bir can suyu sunuluyor.

Esnaf kredisi desteği, kefalet kredisi ve bireysel destek kredileri ile kamu bankaları, içinde bulunduğumuz bu zor dönemlerde, finansal açıdan zorlanan her işletme için nefes niteliğinde bir yardım sunuyor. Halkbank esnaf kredisi, kefalet kredisi ve diğer kredileri kim alabilir, kredi başvuruları nasıl yapılır ve esnaf kredisi limitleri nedir gibi sorulara, içeriğimizde yanıt bulabilirsiniz.

Halkbank esnafa 25.000 TL destek kredisi

Esnafa ve sanatkarlara özel, %0 faizle başlatılan Halkbank destek kredisi, iki farklı destek ile sunuluyor. Bu ürünlerden ilki, “İşletme Kredisi”, diğeri ise Paraf Esnaf Kart. Esnaf Destek Paketi’ne başvurduğunuzda, otomatik olarak Paraf Esnaf Kart için de başvurunuz alınmaktadır. İşletme kredisinde limit 25 bin liraya kadar çıkmaktadır. Paraf Esnaf kart da, esnafa özel uygun faiz oranı ile 25 bin liraya kadar çıkarılabilen limite sahip. Dolayısı ile Halkbank’tan aldığınız destekle, 50 bin liraya kadar işletmeniz için kredi sağlayabilirsiniz. Kredi ve kartın detayları ise şu şekilde:

Halkbank esnafa özel işletme kredisi

Halkbank esnaf destek kredisi olarak da bilinen bu kredinin limiti 25 bin TL’dir. Bunun dışında yüzde 4,5 faiz oranına sahiptir.

İşletme kredisinin geri ödemesi sürecinde 36 ay vade uygulanmaktadır. En önemli avantajlarından biri ise, ilk 6 ay ödemenin olmamasıdır. Yani Halkbank’ın sunduğu esnafa özel işletme kredisi, hem limit hem de vade açısından rahatlatan, uygun faiz oranına sahip bir model sunuyor.

Halkbank Paraf Esnaf Kart

İşletme Kredisi dışında, Halkbank’ın esnafa sunduğu diğer bir ayrıcalık olan Paraf Esnaf Kart, kredi ile aynı şekilde 25 bin TL’ye kadar limit sağlıyor. İlk üç ay ödemesiz dönem sunan Paraf Esnaf Kart, aylık yüzde 0,95 faiz oranı sunuyor. Kartın diğer bir avantajı ise, Halkbank üye işyerlerinde 12 aya kadar taksitlendirme imkanı sunması.

Anlaşmalı tedarikçilerde özel limit sunan Paraf Esnaf Kart, taksitli ve vadeli işlem seçenekleri ile esnafları rahatlatan bir kart.

Halkbank esnaf desteğine nasıl başvuru yapılır?

Halkbank’ın işletme kredisi ve Paraf Esnaf Kart’ı için başvuru yapmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan belgeler nüfus cüzdanı ve işletme vergi levhasıdır. Başvuru esnasında, esnaf odası kayıt belgesi ve sicil belgesi istenmemekle birlikte, banka tarafından online sorgulama ile kontrol edilecektir. Eğer esnaf oda kaydınız bulunmuyorsa, kredi alamayabilirsiniz. Başvurunuzu, Halkbankkobi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

Esnaf kefalet kredisi detayları

Esnaf ve sanatkarların desteklenmesi amacıyla, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri tarafından sunulan esnaf kefalet kredisi, hem sunduğu limitle hem de uygun faiz ve geri ödeme modeli ile, esnaflar için can suyu niteliğinde bir kredidir. Kredi ihtiyaçlarında 200 bin liraya kadar limit sunan, sıfır kilometre araç alımında 500 bin liraya kadar limitin çıktığı esnaf kefalet kredisi, işletmesini büyütmeyi amaçlayan birçok esnaf için yardımcı bir kredidir. Esnaf kefalet kredisi limiti, şartları ve nasıl alınacağına ilişkin izlenmesi gereken yolları aktardık.

Peki Yıllık Faizler Ne Kadar?

Esnaf ve sanatkarlar, hammadde ya da döner sermaye ihtiyaçlarını finans edebilmek adına kullanacakları işletme kredilerinde, üst limit 200.000 TL’dir. Bunun yanında, işyeri ya da sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, otobüs vs) alımında ise yatırım kredisi üst limiti 500.000 TL’dir. İşyeri edindirme kredisinde vade 120 ayken, taşıt kredisinde ise vade 84 aydır. Esnaf kredisinde limit, yıllık %4,5 olarak belirlenmiştir. Kredi vadeleri maksimum 5 yıldır. Araç ve işyeri kredilerinde vade artabilmektedir. Hesaplama tabloları için https://www.uygunkrediler.com.tr/esnaf-kefalet-kredisi/ sayfasına gidebilirsiniz.

Esnaf kefalet kredisi şartları nelerdir?

Kefalet kredisi için başvurmak istiyorsanız, sahip olmanız gereken nitelikler esnaf ve sanatkar olmanın yanı sıra, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmak ve kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunuyor olmaktır. Kooperatife giriş şartını taşıyan esnaflar, yazılı müracaat ile başvuru yapabilir, bunun ardından 15 gün içinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilir. Kredi talebi göndermenizin ardından kooperatif, ekonomik ve mali durum istihbarat araştırmasının ardından kredi teklifini alır. Esnaf kredisi, Halkbank aracılığı ile verilmektedir. Kooperatif teklifi Halkbank’a ilettikten sonra banka da bir inceleme yapar, eğer olumlu netice alınırsa kredi verilir.

Diğer Halkbank esnaf kredileri

Halkbank, esnafa destek kredisi dışında sunduğu kredi çeşitleriyle, esnaf ve sanatkarların ihtiyaç duydukları finansman desteğini sunuyor. Sıfır faizli kredilerden, KOSGEB belgeli genç girişimcilere sunulan özel kredilere, Halkbank bünyesinde esnafın yüzünü güldürecek birçok kredi çeşidi mevcut. Halkbank esnaf kredileri limitleri, başvuru yolları ve diğer detaylarına bakalım.

Esnaf kooperatifi kefaleti olmadan verilen krediler

Halkbank, esnaf kooperatifi ile kredi sunma imkanının yanında, kooperatif kefaleti olmadan da Hazine desteğiyle, uygun kredi oranı ile finansal destek sunmaktadır. Hammadde ve işletme döner sermaye ihtiyacının karşılanması adına verilen işletme kredisinin özellikleri şu şekildedir:

● Vade dönemi en fazla 60 aydır, aylık ödemenin yanı sıra 3 aylık ve 6 aylık ödeme yapılabilir

● İşletmenin mali durumu doğrultusunda kredi limiti 100 bin ile 200 bin lira arasında değişmektedir

● Kredi başvurusu, Halkbank şubeleri üzerinden yapılabilmektedir.

Sıfır faizli esnaf kredileri

Halkbank, kaybolmaya yüz tutmuş meslek alanlarında faaliyet gösteren sanatkarlara sıfır faizli kredi sunmaktadır. Bu krediye başvurmak için esnaf vergi muafiyet belgesi sunulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, diğer bir sıfır faizli Halkbank esnaf kredisi de, ustalık belgesi sahibi olup yeni işyeri açan esnaflara verilen kredidir.

Halkbank’ın, sıfır faizli kredi imkanından faydalanabilecek diğer bir grup ise, genç girişimciler. KOSGEB katılım belgesine sahip, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimciler Halkbank’tan 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi alma imkanına sahip.

Esnaf Yatırım Kredisi

Halkbank’ın esnaflara sunduğu diğer bir kedi modeli ise, yatırım kredisidir. İşyeri alımı ya da taşıt alımında, esnaf kooperatifi kefaleti olmadan verilen yatırım kredisinin limiti, diğer kredilere göre yüksektir. Yatırım kredisinin şartları ve özelliklerine gelirsek, işyeri ya da taşıt edindirme olarak iki farklı kredi altında sunulmaktadır. Limiti 500.000 TL’dir. Vade taşıt alımında 84 ay, işyeri alımında ise 120 aydır. Kredi başvurusu Halkbank şubelerinden yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası Esnaf Kredileri

Ziraat Bankası, esnaflara birçok finansal ihtiyacın rahatlıkla yönetilebilmesi adına, farklı kredi teklifleri sunmaktadır. Ziraat Bankası esnaf kredileri nakdi krediler, gayrinakdi krediler, dış kaynaklı krediler ve proje kredileri olarak ayrılmıştır. Bunun yanı sıra tarım ve turizm gibi sektörlere özel kredi modelleri de Ziraat Bankası tarafından esnaflara sunulmaktadır.

Taksitli kredi

Ziraat Bankası’nın esnaf kredileri içinde en çok tercih edilen ürünlerinden biri, taksitli kredidir. İşletmenin finansal ihtiyaçlarını, uygun faiz oranı ile karşılamanızı sağlayan Taksitli Kredi, esnek ödeme planları sunmaktadır. Kredinin özellikleri arasında işletmeye uygun ödeme planının belirlenmesi, vade süresinde faiz oranının değişmemesi yer alıyor.

Gün içi kredi

Ziraat Bankası’nın sunmuş olduğu kredi modellerinden bir diğeri, gün içi kredidir. Esnaf olarak, gün içinde ya da kısa vadeli nakit sıkışıklığınızda başvurabileceğiniz gün içi kredide, para gün içinde hesabınızda olur. Kredinin vadesi bir gündür ve bir gün sonunda kredi riskinin kapatılması gerekir. Gün sonunda kapatılmayan krediler, diğer kredilerde olduğu gibi işleme tabi tutulabilir. Ziraat Bankası’nda gün içi kredi kullanmak için, bankada nakit kredi işlem geçmişi olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası’nda, bu krediler dışında farklı segmenttek işletmelerin finansal ihtiyaçlarına yönelik olarak, rotatif kredi, spot kredi, iskonto kredisi, döviz kredisi, ekonomi değer kredisi ve İVME finansman paketi gibi kredi modelleri mevcuttur. Banka, tarım sektörüne özel olarak bitkisel üretim kredisi, hayvancılık ve su ürünleri kredisi ile mekanizasyon kredisi sunmaktadır.

Vakıfbank Esnaf Kredileri

Vakıfbank, kredi ihtiyacı olan esnaflar için uygun vade ve faiz oranına sahip, çeşitli destek kredileri sunuyor. Sabit, değişken ve ertelemeli ödeme planları opsiyonları ile, esnaflar için her türlü kolaylığı sunan banka, yüksek kredi limitleri sunuyor. Vakıfbank esnaf kredileri içinde, en çok tercih edilen krediler ve özellikleri, faiz ve başvuru koşulları ise şu şekilde.

Halden anlayan kredi

Vakıfbank, Esnafa Halden Anlayan Kredi adıyla sunduğu 50 bin liralık kredi seçeneği ile, 36 aya varan vade ile nefes aldıran bir avantaj sunuyor. Kredi taksitleri ertelenebildiği gibi, sabit ya da işletmenizin durumuna göre değişken taksit modelleri ile ödenebiliyor.

Çek ödeme destek kredisi

Vakıfbank’ın, koronavirüs sürecinde işletmelere destek olma amacıyla çıkardığı çek ödeme destek kredisi, çek ile sık ödeme yapan işletmeler için, salgının etkisine karşı koruma amacı ile çıkarılmış bir kredidir. Çek ödeme destek kredisi, hazine destekli KGF kefaleti ile kullandırılmaktadır ve kredi tutarının yüzde 80’ine hazine kefil olmaktadır. Kredi ile ilgili detaylar ise şu şekildedir:

● Çek ödeme kredisinde, 25 Mart tarihinden önce yapılan ticari işlemlerde kullanılan çekler için kredi verilebilecektir.

● Krediler sadece TL cinsinden verilmektedir.

● Çek bordrosunda yazan azami tarih 30 Haziran olacaktır.

● Kredinin limiti, 2018 yıllık cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmeler için 1 milyon 250 bin TL’dir.

● Kredide vade en fazla 12 ay olmaktadır ve yıllık faiz oranı yüzde 9,5’tir.

Bankada öne çıkan krediler içinde diğer bir seçenek ise, 100 bin TL’ye kadar avantajlı faiz oranı ile sunulan Esnaf Candır kredisidir. Bu kredi, 3 aya kadar ödemesiz bir kredi modelidir.

10.000 TL Bireysel Destek Kredileri

Küresel covid-19 pandemisi esnasında tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de birçok kişi çeşitli ekonomik zorluklar ile karşı karşıya kaldı. Bireysel destek kredileri, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından ödeme güçlüğü çeken herkese sunulan bir kredidir. SMS ya da online bankacılık üzerinden, mobil uygulamalar üzerinden başvurabileceğiniz bireysel destek kredisi 3 bin, 5 bin ve 10 bin TL olarak verilmektedir. Kredinin özellikleri ise şu şekilde:

● Bireysel destek kredisi en fazla 10 bin TL’ye kadar verilir

● Kredinin faiz oranı yüzde 0,49’dur.

● İlk 6 ay kredi geri ödemesi yapılmamaktadır

● Vade en fazla 36 ay olmaktadır.

Krediye, hane halkı geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlar başvurabilir. Kredi başvurusu SMS ile kısa süre içinde bildirilmektedir. Kredi onay mesajı geldikten sonra, mobil bankacılığa girerek paranızı alabilirsiniz.