2021 BAĞKUR Primi Ne Kadar?

2021 BAĞ-KUR prim oranı hesaplama işlemleri, BAĞ-KUR sigortalılarının ödemek zorunda kaldıkları primler ilk olarak sigortalının seçtiği intibak ettiği ya da yükseltildiği gelir basamağının %20‘sinden oluşur. 2021 BAĞ-KUR prim oranları hesaplama işlemleri şu şekildedir:

• Salık sigortası primi olan, sigorta priminin ilk sekiz basamağında yer alan sigortalılar sekizinci gelir basamağı tutarının20 ‘si, dokuz ve daha yukarı basamakta olan sigortalılar için bulunan gelir basamağının %20 sinden,

• Sigortalı olarak ilk kez giriş keseneği olan sigortalıların seçtikleri veya intibak ettirildikleri gelir basamak tutarının %25 ‘inden, sigortalının yükseldiği gelir basamağı, basamak yükseltme farkları ve daha önce sigortalanın bulunduğu gelir basamağı arasındaki farktan meydana gelmektedir. Primlerin her biri tam ay üzerinden hesaplanmaktadır.

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2021’de BAĞ-KUR Primi Ne Kadar Oldu?

2021de BAĞ-KUR primi ödemeleri en düşük ve en yüksek BAĞ-KUR primi üzerinden hesaplanmaktadır. Tarım/Çiftçi BAĞ-KUR bakımından düzenli olarak ödemelerde 5 puanlık indirimli alınan aylıklarda prim tutarı 985.01TL, en yüksek seviye oranı da 7.387.54TL, indirimsiz olarak alınan en düşük aylık prim 1.151.96 TL ve en yüksek tutar 8.639,66TL’dir. İsteğe bağlı sigorta primi olarak, BAĞ-KUR’lu olmak için en düşük BAĞ-KUR ücreti 1.144,80TL ve en yüksek ücret değeri 8,586,00TL’dir.Ev hanımı sigortası kapsamında en düşük 2021 yılı BAĞ-KUR primi ücreti 1,068,48TL ve en yüksek prim ücreti 8.013,60TL olmuştur.

2021 SGK BAĞ-KUR Primi Hizmet Döküm Üstündeki Bilgiler Nelerdir?

2021 SGK BAĞ-KUR primi hizmet dökümü üstünde yer alan bilgiler şunlardır:

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• Sigortanız hakkında temel bilgiler

• Sigortalı olarak ilk işe girdiğiniz tarihler

• Sigortanızın hangi aylarda yatırıldığı bilgisi

• Sigortalı olarak çalıştığınız dönme ait hizmetler

• Çalıştığınız şirketin temel bilgileri

• Hangi ay ne kadar prim yatırıldığı

• Sigortalı olarak çalıştığınız gün sayısı

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2021 BAĞ-KUR Prim Bilgileri Nerden Öğrenilir?

2021 BAĞ-KUR primi bilgileri e- Devlet kapısı üzerinden öğrenilir. T.C kimlik numarası ve şifre bilgileri ile sisteme giriş yaparak SGK BAĞ-KUR hizmet dökümüne ulaşabilir, tüm prim ve sosyal güvence bilgileri hakkında kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. E devlet kapısı üzerinden sisteme kaydedilen bilgilerle 4A,4B,4C sosyal güvence kapsamasındaki bütün prim ve ödemlerini görüntüleyebilirsiniz.

BAĞKUR PRİM SORGULAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu 2006 yalından bu yana BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı’nı tek çatı altında, tüm sigorta kollarını ve çalışanları tek kurum aracılığıyla toplamaktadır. BAĞ-KUR’lu olarak prim ödeyen vatandaşların sigorta kolu 4B olarak nitelendirilmektedir. E-devlet ve SGK üzerinden prim esası, kullanıcı mal varlığı ve borçlar hakkında bilgi sahibi olabilir, devletin sunduğu BAĞ-KUR emekli maaşı ve ikramiyeleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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BAĞ-KUR’lu olarak emekli aylığı almaya hak kazanan kişiler yılın belirli dönemlerinde özellikle bayram aralarında açıklanan ikramiyeler zamlı bir şekilde maaşını almaktadır. Özelikle enflasyon oranları ile şekillen BAĞ-KUR aylık ve ödemleri vatandaşın prim gün sayısı, sigortalı olarak işe başladığı gün, ay, yıl esas olmak üzere hesaplanmaktadır. 2021 yılı itibariye BAĞ-KUR’lu olarak maaş almaya hak kazanan kişilerin primli olarak aldıkları maaşlar son dönemlerde devlet mali politikaları neticesinde artırılmaktadır. 2021 yılı BAĞ-KUR primi SGK kapsamında olan tüm sigorta kolları için emekli yaşı ve primli ödeme gün sayıları birbirinden farklı bir şekilde hesaplanmaktadır. Emeklilik koşulları maaş ödemeleri ve primleri hakkındaki bilgileri e-Devlet kapsısı üzerinden takip edebilirsiniz.