2021 Dul Maaşı Ne Kadar? Dul Aylığı Sorgulama: Dul Maaşı Alma Şartları

Ocak ayında yeniden belirlenen 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı oranıyla birlikte 453 TL olacaktır. 2021 dul maaşı zam oranı şu şekilde belirlenmiştir:

• 1500 TL dul yetim maaşı alanlar 2021 Ocak ayında 125TL zam,

• 1600 TL dul ve yetim maaşı alanlar 133 TL zam

• 1700TL olanlar ise Ocak ayında 150 TL zam

• 2000TL alanlar 2021 Ocak ayı zam miktarı 167 TL‘dir.

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Kimler Dul Maaşı Alabilir?

Dul maaşı alan kişiler emekli ya da hizmet süresi 5 yılını doldurmuş olanlar fakat vefat eden kişilerin belirli şartları taşıması halinde eş, çocuk, anne ve babasına aylık bağlanmaktadır. Eşini kaybeden bir kadının sosyal güvencesi, evinde birlikte yaşadığı çocuklarını hangi hizmet kolundan sigortalı olduğu bilgisine göre dul maaşı verilir. Eşini kaybeden kadın evlenen ya da sigortalı bir işe girene kadar dul maaşı alabilir. Baba ya da annesini kaybeden erkek çocuk 18 yaşına kadar, eğitim hayatına öğrenciliğine devam eden çocuk 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilmektedir.

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Dul Maaşı Alabilmek İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Dul maaşı alabilmek için başvuru kaydı için gerekli belgeler şunlardır:

• Dilekçe

• Muhtaçlık belgesi

• Vukuatlı nüfus örneği

• Veraset ilamının orijinali ve noter onaylı bir kopya örneği

• Emekli maaş sisteminden oluşan katılım formu

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• Vefat eden eşin nüfus cüzdan örneği ve iki adet vesikalık fotoğrafı

Dul Maaşı Hesaplanması İşlemi Nasıl Yapılır?

Dul maaşı hesaplanması için vefat eden eşin çocuğu yoksa maaşının %75 ‘i kadarı eşe verilir. Vefat eden kişinin çocuğu varsa maaş oranının %50 ‘si eşe verilir. Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %25’i çocuğa ya da çocuklarına verilir. Dul maaşı zam oranları ve miktarı özellikle enflasyon oranları belirler. Enflasyon oranına göre hesaplanan dul maaşı ödemeleri Ocak ve Haziran aylarında güncel bir şekilde yenilenmektedir.

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Dul Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Dul maaşı sorgulama işlemi e Devletten yapılır. E devlet şifresi ve TC kimliği ile sisteme girilir. Şifresi olmayan kullanıcılar PTT şubesine giderek sistemden yeni şifre alabilir, kullanıcılar kendi oluşturdukları yeni şifre ile dul maaşı ve diğer finansal konularında işlem görebilirler. PTT şubesinden 2 TL karşılığında şifre alarak sisteme giriş yapabilir, dul maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

DUL MAAŞI SORGULAMA

Dul Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Dul maaşı alabilmek için vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olması gerekir. Vefat eden eşin herhangi bir prim borcu olmaması gerekir. Vefat eden eşin en az 9000 günlük primi ödenmiş olmalıdır.

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Dul Aylığı Hangi Durmalarda Kesilir?

Dul aylığının kesildiği durumlar dul maaş alan eşin evlenmesi ya da sigortalı bir işe girmesidir. Muhtaçlık durumunu ortadan kaldırabilecek herhangi bir sebebin olması gerekir. Eşini kaybeden kadın evlenmese dahi başkasıyla beraber yaşadığı tespit edilirse maaş anında kesilecektir. Dul aylığının sürekli olarak alınması için kişinin muhtaçlık hallerinin kesinleşmesi ve ihtiyaç sahibi olması gerekir.

18 yaşını dolduran, herhangi bir işte çalışmayan ve belirli bir mal varlığına sahip olmayan kişiler ikamet ettiği yerde belirlenen muhtarlığa başvuru yaparak dul aylığı alabilir, muhtaçlık durumundan kurtulabilirler. Dul maaşı almak ve yasal sınırlar çerçevesinde devletin sağladığı bu haktan faydalanmak için muhtarlıklara başvurabilir, e Devlet üzerinden dul aylığı ödenekleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.