2021 emlak vergisi ne kadar?

Yılda iki kez ödenen emlak vergisi arsa, arazi ve binalar için servete odaklı olarak alınan vergi şeklinde kabul edilir. Belediyeler tarafından toplanan verdi mülk sahipleri tarafından vaktinde ödenmelidir. Vergi vaktinde ödenmezse 1,6 oranında gecikme zammı uygulanır. Mülk sahiplerinin ödediği bu verdi yılda iki kere mayıs ve kasım aylarında ödeniyor. İsteyenler mayıs ve kasım aylarındaki iki taksiti birlikte de ödeyebilir. 2020 yılında alınmış bir mülkün vergisi 2021 yılında ödenmek zorunda.

Kimler Emlak Vergisi öder?

Emlak vergisi ödeyen kişiler taşınmaz mala sahiptir. Malın tabusu üzerinde yer alan kişi ya da kişiler bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Noterde senet ya da sözleşme imzalandığı gün kişinin vergi yükümlülüğü de başlamış sayılır. Miras yolu ile taşınmaz bir mala sahip olmuş kişilerinde ödeme yapması gerekir. Kayıt dışı gayrimenkulün önüne geçmek için gerekli senet ve sözleşmeler yapılır. Malın sahibi olan kişi vefat ettikten sonra vergi yükümlülüğünün başladığı kabul edilir. Taşınmaz mallar için birden fazla kişiye miras kalmış olabilir. Bu tarz durumlarda verginin tutarı her yıl bu kişiler arasında eşit şekilde bölünerek hesaplanır.

REKLAM

Emlak Vergisinden Kimler Muaf Olur?

Emlak vergisinden muaf olma durumu söz konusu olabiliyor. Muaf olmak isteyen kişiler durumlarını bildirmelidir. Vergiden muaf olan kişiler şu şekilde sayılabilir:

• Geliri olmadığını beyan eden vatandaşlar

• Sahip olunan evin brüt 200 metrekareyi geçmemek şartıyla gazi, engelli, şehit, dul ve yetim kişiler

• Sadece sosyal güvenlik kurumundan aylık alan kişiler

Emlak Vergisi Nasıl Ödenir?

REKLAM

Emlak vergisi ödeme işlemini yapmak isteyen kişiler birçok yöntemi kullanabilir. Ödeme yapmak isteyenler için emlak vergisi ödeme yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

• Konutun bağlı olduğu belediyenin banka hesabına EFT işlemi yapılarak ödeme tamamlanabilir.

• htps://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-b... internet adresi üzerinden hem sorgulama hem de vergi borcu ödemenizi yapabilirsiniz.

• Konutun bağlı olduğu belediyenin resmi internet sitesindeki bilgileri takip ederek ödemeyi tamamlayabilirsiniz.

• E-devlet sistemi üzerinden İnternet Vergi Dairesi hizmeti sayesinde ödemenizi online şekilde kolayca yapabilirsiniz.

REKLAM

• Sahip olduğunu mülk ikamet ettiğiniz yerden farklı bir yerdeyse vergi ödemenizi PTT şubelerinden yapmanız mümkündür.

Emlak Vergisi Borcu Nasıl Sorgulanır?

Emlak vergisi borç sorgulaması farklı yöntemler kullanılarak yapılabilir. Sorgulama işlemi mülkün bulunduğunu belediyenin internet sayfasından kolayca yapılır. Bunun yanında E-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın sağladığı İnternet Vergi Dairesi Hizmeti ile sorgulama yapılabilir. Borç sorgulaması yapıldıktan sonra ödeme işlemi de yine İnternet Vergi Dairesi Hizmeti aracılığı ile yapılabilir. Aynı zamanda belediyelerin internet sayfalarında da sorgulama yapıldıktan sonra ödeme işlemi tamamlanabilir.

REKLAM

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Emlak vergisi ödeme zamanı yıl içerisinde ikiye bölünür. 2021 yılında emlak vergisi %4,55 olarak artmış ve ödemelere yansımıştır. Ödeme hesaplanırken belediyeler aracılık eder. Vergi ödemeleri ev, arsa, dükkan, iş yeri, bina, tarla sahibi olan kişilerin devlete verdiği bir ödemedir. Ödeme yapması gereken kişiler yılın iki dönemin dikkatli olmalıdır. Bu yıl 2020 yılında da olduğu gibi ilk taksit mayıs ayında ödenecek. İkinci taksit ise kasım ayında ödenecek ve işlem tamamlanacak. İsteyen kişiler iki taksiti aynı dönem için ödeyebilir. Muaf olduğu belirlenen kişiler bu ödemeyi yapmakla yükümlü değildir. Mayıs ayında olan ilk taksit ödemesini yapmayan kişi diğer ödeme döneminde vergi borcunu tamamlayabilir. İlk taksitin yatırılmamasından dolayı gecikme zammı ile ödeme yapılır.