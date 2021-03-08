2021 SSK Primi Ne Kadar?

2021 SSK prim miktarında iş sektörlerine ve çalışma şekline göre farklılıklar olup şu şekilde belirlenmiştir:

• 10 günden az çalışma gününe sahip ev hizmetleri (bakıcı, bahçıvan, gündelikçi) çalışanına yatan prim 447 TL, 1 ay aynı ev için çalışanlar için yatacak miktar prim miktarı 1347 TL,

• İsteğe bağlı sigorta ödeyen kişilerin ödeyeceği en düşük prim miktar 1144 TL,

• Öğrenci ya da stajyer prim miktarı 789 TL,

• Özel sektörde çalışan bir çalışan için yatacak miktar en az 119,25 TL en yüksek 894,38 TL,

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• Genel Sağlık Sigortası prim miktarı 108 TL,

• İşsizlik sigortası prim miktarı 107,33 TL,

• Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye sınırları içerisinde sağlık hizmetinden faydalanmaları için yatırılması gereken prim miktarı 858,60 TL,

• Yabancı kökenli öğrencilerin Türkiye’de bulundukları zaman boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanması yatırılması gereken prim miktarı 143,10 TL,

• Esnaf muaflığından yararlanan kadınların isteğe bağlı sigorta prim miktarı 1068 TL olarak yatırılmaktadır.

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

İsteğe bağlı sigorta, çalışma zorunluluğu olmayan, zorunlu bir şekilde sigorta yapılacak bir işte çalışmayan (Freelance ya da dönemsel çalışanlar gibi.) ve çalışma gün sayısı 30 günden az olan kişiler isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilmektedirler.

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İsteğe bağlı sigorta ödeyen kişiler asgari ücrete oranla %32 oranında Genel Sağlık Sigortası primi ödemektedirler. Yani herhangi bir kurumda çalışan bir çalışanın ödenen priminden daha yüksek fiyatlarda ödeme yapmaktadırlar.

Prim miktarı 2020 yılında 942 TL iken bu miktar 2021 yılında 1145 TL olmuştur. Ödemeler aylık olarak yapılır. Yıllık 13,740 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Ödemeler düzenli bir şekilde yatırılsa bile %5 miktarlık prim indiriminden yararlanamamaktadırlar.

BAĞ-KUR Primi Nedir?

BAĞ-KUR primi, işyeri sahiplerinin kendileri için ödediği sigorta primidir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 4/B statüsünde gösterilirler. Genel Sağlık Sigortası gibi asgari ücrete bağlı olarak BAĞ-KUR primleri de değişmektedir.

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2021 BAĞ-KUR Primleri Ne Kadardır?

2021 BAĞ-KUR prim ücretleri işyeri sahipleri ve şirket ortakları için şu şekilde belirlenmiştir:

• Düzenli ödeme yapan ve geçmiş borcu bulunmayan işyeri sahipleri için %5 indirim uygulanır. 1055,36 TL miktarında Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yaparlar.

• Düzenli ödeme yapmayıp borcu ulunan işyeri sahipleri %5’lik indirimden faydalanamamaktadır. Bu yüzden 1234,25 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yaparlar.

Belirlenen ücretler asgari ücret bağlı olarak ve aylık ödeme düzenine göre farklılık göstermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?

SGK prim borcu olup olmadığı sorgulamak çok eskiye oranla günümüzde daha kolay bir hale gelmiştir. E- devlet uygulaması ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesi üzerinden, borç sorgulama seçeneğinden yapılmaktadır. Sigorta primi borcu şu şekilde sorgulanır:

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• Web sitesi üzerinden GSS prim borcu mu BAĞ-KUR prim borcu mu olduğu seçilerek borç bilgilendirme sayfasına gidilir.

• Açılan sayfada istenen bilgiler girilerek sorgula seçeneğine basılır. Birkaç saniye içerisinde prim borcu bilgileri çıkacaktır.

• E-devlet üzerinden girdiğinizde bir bilgi giremeye gerek kalmadan borç bilgilerine ulaşabilirsiniz.

• Alo 170 Sosyal Sigortalar Kurumu çağrı merkezini arayarak da sigorta prim borcu sorgulaması yapılabilmektedir.

• Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek de prim borcu sorgulatma işlemi yapabilir, dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

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Yarım Gün Çalışanlar İçin Prim Ödemeleri

Tam gün yerine yarım gün çalışan çalışanlar için ödenen prim miktarı en düşük 144,80 TL ödeme yapılmaktadır.

Çocuk ve Aile Zammı

Çocuk ve aile zammı çalışanların sigorta primlerine yönelik kazandıkları zamdır. 2021 yılı ile bu miktar %3 artmıştır.