2021 Yılı İçin KYK Bursu Ne Kadar?

2021 yılındaki öğrencilere verilecek olan kredi ve burs miktarı lisans için aylık 650 TL iken yüksek lisans için aylık 1300 TL ve doktora için 1950 TL’dir. KYK bursu üniversitede eğitim gören öğrencilere geri ödemek koşulu ile devlet tarafından verilen bir burs çeşididir. Mezun olan öğrenci bu aldığı parayı geri ödemesi gerekir.

2021 KYK Bursu Ne Zaman Yatırılacak?

2021 KYK bursu ödemesi yapılması gereken öğrencilere öğretim yılı başlangıcı olan ekim ayından geçerli olacak şekilde üç aylık burs ve kredileri devlet tarafından 28 Aralık 2020 tarihinde yatırılmaya başlanmıştır. Bu tarihte ekim, kasım ve aralık aylarına ait olan KYK bursları öğrencilerin hesaplarına yatırılacaktır. Bu belirlenen 2021 KYK bursu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için geçerli olan bir bursudur. Yeni KYK bursu talebinde bulunan kişilere TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme yapılacağı belirlenmiş. Örnek vermek gerekirse TC kimlik numarası sonu 0 ile bitenlerin KYK ödemesi 28 Aralık 2020 tarihinde ödenirken kimlik numarası sonu 2 olanların 29 Aralık 2020 tarihinde ödenmiştir.

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2021 Yılı Kredi Ve Burs Ödemeleri Nereden Temin Edilir?

2021 KYK temin edilmesi ziraat bankası üzerinden yapılır. Devlet tarafından yapılan bir ödeme olan KYK bursu devlet bankası olan Ziraat bankası üzerinden yapılır. Öğrencilere ait ziraat bankasındaki KYK burs hesabı taahhütname onayı alınmasından sonra açılır. Öğrencilere ait Bankakart Genç var ise bu durumda KYK bursu bu kart üzerine tanımlanır.

KYK Bursunun Öncelikli Olarak Verilen Öğrenciler Kimlerdir?

KYK bursu öncelikli alan öğrenciler şunlardır:

• Şehit çocukları

• Gazi çocukları

• Sağlık raporu olan engelli öğrenciler

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• Anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler

• Yetiştirme yurdunda büyümüş öğrenciler

• Darüşşafaka'da büyümüş öğrenciler

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK Burs Geri Ödemeleri Nasıl Ödenebilir?

KYK burs ödemeleri TC kimlik numarası ile http://yurtkur.gsb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılır. Internet sayfasında bulunan “E-Ödeme Bölümü” veya “Geri Ödeme Bölümü’nden” KYK burs ödemeleri yapılabilir. Ayrıca ödemeler Ziraat bankası ATM’leri üzerinden veya Ziraat bankası internet bankacılığı üzerinden yapılabilir. KYK burs ödemesi taksitleri her ayın son iş gününde ödenmelidir. Her ayın son iş gününden sonra ödeme yapanlar zamanında ödeme yapmamış sayılırlar. KYK bursunu ödemek isteyen kişilerin zorunlu olarak taksitli ödemeleri gerekli değildir. Bu burs çeşidinin erken ödenmesi takdirinde bir erken ödeme indirimi devlet tarafından yapılır. Kredi borcunun hepsinin ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi takdirinde devlet tarafından belirli bir ödeme indirimi yapılır.

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Anapara üzerinde herhangi bir indirim söz konusu değildir sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) borcu üzerinden indirim uygulanabilir. Kredi borcunu mezun olduktan hemen sonra bir yıl içinde ödemek isteyen öğrenciler anaparadan indirim almasa da Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlarından oluşan borçların %30 indirim uygulanırken ikinci yıl içerisinde ödenirse %20 erken ödeme indirimi uygulanır. KYK borcu taksit ödemeleri başlandıktan sonra borcun ödenmesinde herhangi bir indirim yapılmaz. Eğer öğrenciler süresi içerisinde borçlarını ödemezlerse Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen gecikme faizi her yıl borca ilave edilir. Bazı durumlarda borç miktarı alınan kredi miktarını geçebiliyor. Bundan dolayı kişilerin dikkat etmesi gerekir. Bakanlar Kurulu tarafından uygulanan bu gecikme faiz oranı %1, 4 olarak günlük olarak uygulanır. Kredi almış fakat ödeyemeden vefat etmiş öğrencilerin borçları doğrudan silinir.