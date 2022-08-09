Özgün Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, başladı mı?
ÖZGÜN HABERLER

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, başladı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir bölüme kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylar için önce e-kayıt ardından da bireysel kayıt süreci başlayacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman 2022?

Üniversite kayıt tarihleri 2022: ÖSYM ile 2022-2023 üniversite kayıtları ne zaman, kayıt için gerekli belgeler neler?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022-2023 Üniversite kaydı için gerekli belgeler, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? (e-devlet üniversite kaydı sorgulama)
Üniversite kayıtları

Üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı! Böylece YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite kayıtları da başlayacak. Adaylar üniversite kayıt için gerekli belgeleri araştırıyor. 18 19 Haziran arasında yapılan AYT, TYT ve YDT sonrası ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler de aldıkları puanlar sonrası üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna cevap arıyor. Ağustos sonunda 2022 2023 üniversite kayıtları yapılacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversite tercihleri için süre sona erdi. Yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Boş kalan kontenjanlar için ise ek yerleştirme süreci başlayacak.

Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da

adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınacak.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt

işlemleri yapabileceklerdir.

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması şu şekildeydi;

1. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma

imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.

2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı

yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

3. Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır.

ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Anaokullarında uyum haftası ne zaman başlayacak 2022-2023?
ÖZGÜN
Anaokullarında uyum haftası ne zaman başlayacak 2022-2023?
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​Korkudan evlerine giremiyorlar.
Copla dövüp ölüme ittiler

Copla dövüp ölüme ittiler

​Yunan zulmünün en net örneği.
Erdoğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ni havadan inceledi

Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

Ne olduğunu öğrenince bir daha evinize bile sokmayacaksınız.

'Evimi yakar <br>korkusuyla söktüm'

'Evimi yakar
korkusuyla söktüm'

​Kiracısının çelik kapısını çalan ev sahibi konuştu.

PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.