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2022 ALES ne zaman? ÖSYM ALES başvuru ve sınav tarihleri

2022 yılında uygulanacak ALES sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. 2022 yılına az bir zaman kala ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Bu takvime göre yılda üç defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihleri de belli oldu. Peki, ALES 2022 başvuruları ne zaman? ALES ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 ALES ne zaman? ÖSYM ALES başvuru ve sınav tarihleri
ales 2022

Lisansütü eğitimine devam etmek isteyen kişilerin hazırlandığı ALES sınavının ne zaman yapılacağı bekleniyordu. ALES 2022 sınav takvimi belli oldu. Peki, ALES 2022 sınavları ne zaman? İşte 2022 ALES oturum tarihleri..

ALES 2022 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/1 başvuruları 21 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak.

ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.

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