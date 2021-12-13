2022 ALES ne zaman? ÖSYM ALES başvuru ve sınav tarihleri 2022 yılında uygulanacak ALES sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. 2022 yılına az bir zaman kala ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Bu takvime göre yılda üç defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihleri de belli oldu. Peki, ALES 2022 başvuruları ne zaman? ALES ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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