ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınavının 2022 yılında yapılacağı tarih araştırılıyor. ALES sınavına katılacak adaylar için 2022 ALES sınav tarihi ve detaylar...

ALES 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Sınav takvimleri genellikle sene başında açıklanıyor. ALES 2022 sınav tarihi de henüz belli olmadı. 2022 takviminin yeni yılda adaylar ile paylaşılması bekleniyor. ALES 2022 tarihi netleştiğinde haberimizde bulabilirsiniz.

2021 ALES 2 VE ALES 3 SINAVLAVLARI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES/3 sınavı ise 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacak.

2021 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.

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ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.