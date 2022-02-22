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AÖL sınav tarihleri: 2022 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri belli oldu

AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile belli oldu. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından2022 2. Dönem AÖL sınav tarihleri ilan edildi. AÖL 2022 sınavları ne zaman yapılacak? AÖL açık lise 2. dönem sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 AÖL sınavları ne zaman?
aöl

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin merakla beklenen açıklama MEB'den geldi.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

AÖL SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

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