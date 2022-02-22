AÖL sınav tarihleri: 2022 AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri belli oldu AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile belli oldu. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından2022 2. Dönem AÖL sınav tarihleri ilan edildi. AÖL 2022 sınavları ne zaman yapılacak? AÖL açık lise 2. dönem sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

Abone Ol