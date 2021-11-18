Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Yeni asgari ücret zammı net brüt tutarı tahminleri

2022’de uygulanacak asgari ücrette önemli bir artışa gidilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar "asgari ücret 4.000 lira olur mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA OLUR MU?
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, asgari ücrette yapılacak artışın enflasyon oranı üstünde olacağı mesajını verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.
Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ciddi bir artış yapılacağının sinyalini vererek, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtmişti.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
1 Aralık'ta görüşmeler başlıyor. Her yıl ayın son günleri açıklanıyor. Bu yıl Türk-İş 10 Aralık'ta açıklanmasını istediklerini bildirdi.