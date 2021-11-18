Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Yeni asgari ücret zammı net brüt tutarı tahminleri Asgari ücretin 2022 yıl için belirlenen zam oranı Türkiye'nin gündeminde... Asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Asgari ücreti belirleme toplantılarına kısa bir süre kala 2022 net ve brüt asgari ücret tutarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Yeni asgari ücretle ilgili 4000 TL olup olmayacağı da konuşulanlar arasında. Peki, asgari ücret 2022 4 bin lira olur mu? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

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