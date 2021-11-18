Özgün Asgari ücret 4000 TL olur mu? Yeni asgari ücret zammı net brüt tutarı tahminleri
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Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Yeni asgari ücret zammı net brüt tutarı tahminleri

Asgari ücretin 2022 yıl için belirlenen zam oranı Türkiye'nin gündeminde... Asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Asgari ücreti belirleme toplantılarına kısa bir süre kala 2022 net ve brüt asgari ücret tutarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Yeni asgari ücretle ilgili 4000 TL olup olmayacağı da konuşulanlar arasında. Peki, asgari ücret 2022 4 bin lira olur mu? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret 4.000 TL olur mu? Yeni asgari ücret zammı net brüt tutarı tahminleri
asgari ücret

2022’de uygulanacak asgari ücrette önemli bir artışa gidilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar "asgari ücret 4.000 lira olur mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA OLUR MU?

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, asgari ücrette yapılacak artışın enflasyon oranı üstünde olacağı mesajını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışa değindi.

Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ciddi bir artış yapılacağının sinyalini vererek, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtmişti.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

1 Aralık'ta görüşmeler başlıyor. Her yıl ayın son günleri açıklanıyor. Bu yıl Türk-İş 10 Aralık'ta açıklanmasını istediklerini bildirdi.

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