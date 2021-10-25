2022 asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu yılın sonuna yaklaşıldıkça vatandaşlar tarafından merak kazandıç Her yılın sonunda gelecek yeni yılın asgari ücret zam oranı belli oluyor. Ekim ayının sonuna doğru asgari ücret 2022 zam oranının netleşip netleşmediği araştırılıyor.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı.

İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları göz önüne alınarak asgari ücrete yüzde 21 zam yapılmıştı. Yüzde 20 zam yapılması halinde ise asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Ancak en net tahminler Aralık ayı itibariyle belli olacak.

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Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2021'DE ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

2021 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk"Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.