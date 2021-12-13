Özgün Asgari ücret yarın mı açıklanacak? 2022 asgari ücrette son durum
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Asgari ücret yarın mı açıklanacak? 2022 asgari ücrette son durum

Türkiye'de 7 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren son asgari ücret toplantısı için bekleyiş sürüyor. 2022 yılında uygulanacak asgari ücret rakamının açıklanmasına günler kaldı. Asgari ücret belirleme toplantılarının 3.sü 9 Aralık'ta gerçekleşti. Vatabdaşlar 3. toplantının ardından "Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret yarın mı açıklanacak?" gibi sorular merak kazandı. Peki, 2022 asgari ücret net ve brüt rakamı ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret görüşmelerinde son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret yarın mı açıklanacak? 2022 asgari ücrette son durum
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İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılı asgari ücretini belirlemek üzere bir araya geliyor. Asgari ücret görüşlemelerinde 3 toplantı geride kaldı. Vatandaşlar asgari ücret rakamının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin belirleneceği son toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Toplantının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Bu hafta asgari ücretin de belli olması bekleniyor. Gerçekleştirilmesi beklenen son toplantının ardından asgari ücretin açıklanacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET 2022 BRÜT VE NET NE KADAR OLACAK?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının baz alınmasını istemiş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etmiş, yaşanan enflasyonu ve büyümeden payı dikkate alan asgari ücret beklediğini açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağını kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işte 2.979 TL, ağır işte 3.567 TL oldu.

TİSK asgari geçim tutarını 3.100 TL, Türk-İş 3.579 TL öngördü.

Edinilen son dakika bilgisine göre Asgari ücret görüşmelerinin üçüncü turunda birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi konusunda anlaşıldı. Buna göre kümülatif vergi matrahı hesabında brüt asgari ücret dikkate alınacak. Uzmanlara göre bu düzenleme gelir vergisinden kaynaklı 1500 liralık katkı sağlayacak. Prim ve vergi indirimi yapılması halinde asgari ücretin işverene maliyetindeki artış da sınırlı kalacak.

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