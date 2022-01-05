Özgün 2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
ÖZGÜN HABERLER

2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı itibariyle zamlandı. 2022 yılının ilk 6 ayı için yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik ücreti merak ediliyordu. Peki, 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
2022 bedelli askerlik

3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memura 30,5 oranında zam yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda alınan kararla her 6 ayda bir yeniden belirlenen Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 ayın için yeniden belirlendi.

2022 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

2022 Bedelli askerlik ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ücretinin 56 bin 500 lira olarak açıklandı

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.

Asker maaşları belli oldu mu? 2022 TSK uzman erbaş maaşları
ÖZGÜN
Asker maaşları belli oldu mu? 2022 TSK uzman erbaş maaşları
Süper Kupa Beşiktaşın

Süper Kupa Beşiktaş'ın

​Penaltılara kalan maçta Beşiktaş kupanın sahibi oldu.
TFFnin Süper Kupa planı çöktü

TFF'nin Süper Kupa planı çöktü

Beşiktaş-Antalyaspor maçında tribünler boş kaldı.
DSP Genel Başkanı Aksakaldan Kılıçdaroğluna 15 vekil üzerinden sert sözler: Samimi değil

​Yeni modelden ilk görüntüler.

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama.

'Devler Ligi'nde <br>oynamak istiyorum'

'Devler Ligi'nde
oynamak istiyorum'

Edin Visca'dan önemli mesajlar.

​Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.