2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı itibariyle zamlandı. 2022 yılının ilk 6 ayı için yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik ücreti merak ediliyordu. Peki, 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

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