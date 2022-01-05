2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memura 30,5 oranında zam yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda alınan kararla her 6 ayda bir yeniden belirlenen Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 ayın için yeniden belirlendi.
2022 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?
2022 Bedelli askerlik ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde ücretinin 56 bin 500 lira olarak açıklandı
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.
(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)
Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.